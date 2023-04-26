Затопленные могилы и уплывшие цветы: родственников ужаснуло состояние кладбища в Хабаровске

Десятки захоронений ушли под воду
Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО
В Хабаровске затопило Матвеевское кладбище. Жители, приехавшие сюда в родительский день, ужаснулись, увидев состояние захоронений. Могилы покрыло лужами, заборы поплыли, подойти к ним невозможно из-за грязи и воды.
Родственники все равно посетили кладбище, несмотря на трудности
Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР
Такое в Хабаровске случается каждый год с наступлением весны. Топит правда не все кладбище, а отдельные секторы. Вода скапливается в ямках, выливаясь на могилы. В первую очередь виной этому растаявший снег, а во вторую – мерзлая земля. Пока она не прогрелась, то не может впитывать в себя влагу, поэтому вода просто стоит на поверхности. Свою «лепту» внесли и проливные дожди, совсем недавно царствовавшие в городе.
- Даже при наличии ливневок, вода скапливается. Поверхность на секторах ровная, и ей некуда скатываться. Специалисты постоянно чистят ливневки, стараются опустить воду, но она пока не уходит, - рассказал «КП» - Хабаровск» Александр Нимчук, начальник отдела организации деятельности общественных кладбищ управления ЖКХ Хабаровска.
На могилах, осевших за зиму, ситуация совсем печальная
Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО
Влага уходит чаще всего в те могилы, где вовремя не выровняли поверхность, и образовалась низина. Захоронения оседают, давая воде «вставать» в них. Бывает и наоборот. Посетители приезжают благоустроить территорию, засыпают песком кюветы, куда могли бы уйти вода. Из-за этого она остается внутри и топит все вокруг. Также специалисты находят в кюветах и хаотично сброшенный мусор.
- С этой проблемой стараются бороться, навести порядок, но в идеале там нужно сделать капитальный ремонт.
Мерзлая земля не дает воде уйти
Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР
Такая ситуация будет повторяться каждый год, пока кладбище не перестроят или родственники не будут ухаживать за отдельными могилами самостоятельно. К счастью, вода простоит не так долго. Как только в город придут стабильные высокие температуры, земля прогреется, и вода впитается внутрь.
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