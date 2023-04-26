Кровавая месть бывшего: жителя Хабаровска избили и ограбили непрошеные гости из прошлого возлюбленной

Мужчина требовал от хабаровчанина прервать отношения с его знакомой Фото: Нейросеть Kandinsky (ПАО Сбербанк)

Иногда одно импульсивное и спонтанное решение может повлиять на всю дальнейшую жизнь и даже довести до тюрьмы. Мужчина в компании своего приятеля решил отбить у хабаровчанина свою бывшую девушку и наведался к нему домой. Он громко требовал соперника отказаться от возлюбленной, а затем утроил бойню вместе с другом. После того как приятели жестоко побили мужчину, они бессовестно ограбили его жилище и ушли в закат. Теперь их ждет скамья подсудимых.

Скандал на лестничной клетке

Эта история случилась в Первом микрорайоне Хабаровска. Мужчина спокойно сидел дома, как вдруг вечером в его дверь позвонили. Открыв, он увидел на пороге двух неизвестных мужчин. По какой-то причине один из них начал требовать, чтобы хабаровчанин прекратил всяческие отношения с девушкой, вероятно, это была его бывшая возлюбленная. Для пущей убедительности он решил применить физическую силу.

Между тремя мужчинами случился конфликт прямо на лестничной клетке. Позже перебранка переросла в драку, непрошеные гости резко впихнули хозяина внутрь квартиры и начали избивать.

Грабеж вдогонку к тумакам

Этого им оказалось мало, в порыве ярости мужчины откровенным образом прошлись по квартире и забрали ценные вещи. Среди похищенного оказались сотовый телефон, ноутбук и акустическая система.

Совершив свой дерзкий налёт, мужчины удалились. Только вот продать награбленное не успели - полиция вмешалась. Узнали о случившемся правоохранители от самого хозяина, он написал заявление. Оперативники провели обыск и нашли в квартире одного из нападавших вещи избитого.

Пострадавший же зафиксировал побои, а медицинская экспертиза констатировала - мужчине нанесен вред здоровью средней тяжести.

Рецидив на почве ревности

Полиция задержала двоих 23-летних нападавших. Как оказалось, один из молодых людей ранее был уже судим, причем за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, кражу и убийство.

- Из колонии он освободился в июле 2020 года. Его подельник привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабежи и мошенничества, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В итоге на злодеев завели уголовные дела по статьям за грабеж и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Дела уже расследованы и направлены в суд. Теперь мужчин ждут реальные сроки.

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