Лежала и плакала возле окровавленного любимого: житель Хабаровска зарезал мужчину и вонзил топор в голову тети

Свою вину парень признал, в содеянном раскаялся Фото: Прокуратура Хабаровского края

Хабаровчанин Павел (имя изменено - прим. ред.) схватился за нож и топор, когда ему открылась жестокая правда о смерти матери. От руки 28-летнего парня погиб один человек, второй жертвой едва не стала его родственница. За зверства хабаровчанин на долгие годы отправится в колонию.

УМЕРЛА, ПОКА СИДЕЛ ЗА РЕШЕТКОЙ

Павел - не самый однозначный парень. За свои годы успел отсидеть в колонии за убийство, пока был в застенках - скончалась его больная мама. Хабаровчанин болезненно переживал утрату и обвинял тетю и ее сожителя в том, что они не помогли женщине.

После возвращения из мест не столь отдаленных, парень поселился у родственников на Каховской улице. Иногда выпивали, и за рюмкой-другой практически всегда речь заходила о смерти мамы Павла. В одно из застолий сожитель тети признался: «Да, я ее бил».

МЕСТЬ

Для хабаровчанина эта новость оказалась шоком. Желая отомстить обидчику своей мамы, парень схватил нож и не менее 13 раз ударил мужчину. Потерпевший умер на месте, его любимая в этот момент забылась в алкогольном сне. Сделав дело, Павел ушел к другу - бывшему дочери тети.

За бутылкой спиртного парень рассказал несостоявшемуся родственнику об убийстве. Приятель не поверил, Павел настоял на том, чтобы сходить и посмотреть. На пороге подъезда друг опомнился и решил сбегать за алкоголем. Встретиться условились в квартире с трупом.

ТОПОР В ГОЛОВУ

Войдя в квартиру, Павел увидел море крови, убитого мужчину и свою тетю рядом с трупом. 46-летняя женщина лежала на полу и плакала от горя. В скорую и полицию она не позвонила, как сказала позже, не было телефона. Павел решил разобраться и с родственницей.

Парень схватил топор и вонзил его в голову тети. Затем вынул и уже замахнулся для второго удара, но его остановил тот самый друг, который убегал в магазин. Павла скрутили, вызвали скорую и полицию. Хабаровчанина задержали, тетю увезли в больницу, где врачи смогли ее выходить.

ОФИЦИАЛЬНО

Уголовное дело было заведено по статям «Убийство» и «Покушение на убийство».

- По уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, позволившая предъявить мужчине обвинение в совершении инкриминируемого преступления и направить уголовное дело в суд, - сообщила Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Свою вину парень признал, в содеянном раскаялся.

- Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры края.

Приговор в законную силу не вступил.

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