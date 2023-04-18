Зарезал зятя после замечания: жителя Хабаровска нашли мертвым в окровавленной квартире

Мужчина схватил нож пять раз вонзил лезвие в разные части тела зятя Фото: Прокуратура Хабаровского края

Девушка из Хабаровска осталась без мужа, и виновен в этом ее родной отец. Мужчины повздорили из-за банальной «бытовухи», один погиб, второй - отправился в колонию за убийство. Причем последний свою вину так и не признал.

ТРАГИЧНЫЙ ИСХОД

Драма разворачивалась 27 декабря 2021 года на Трехгорной улице. 56-летний Василий сидел дома, компанию ему составлял зять. 29-летний мужчина начал ворчать - мол, посуду помыть что ли сложно? Постоянно грязная лежит. Василия это задело, и он начал высказывать свое «фи» мужу дочери.

Слово за слово, и обстановка в квартире накалилась. Ссора начала перерастать в физическое столкновение. К сожалению, помимо оппонентов, дома в этот момент никого не было, поэтому разнять мужчин было некому. По версии следствия, напал старший. Мужчина схватил нож и пять раз вонзил лезвие в разные части тела зятя.

Немного позже пришли брат потерпевшего с женой. Перед ними предстала ужасающая картина: лужа крови, в которой лежал изрезанный родственник. Хабаровчанину вызвали скорую, к моменту приезда врачей мужчина был уже мертв. Прибывшим медработникам оставалось лишь констатировать его смерть.

ОН ПЕРВЫЙ НАЧАЛ

Василия задержали, уголовное дело было заведено по статье «Убийство». Мужчина свою вину не признал и настаивал на своей версии - самооборона. Якобы зять напал на него с ножом, но хабаровчанин смог забрать оружие. Как наносил удары - не помнит.

- Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщила «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры региона.

Приговор в законную силу не вступил.

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