Не понравилось, что разнимала драку: житель Совгавани избил женщину и убил прохожего за упреки

Выяснилось, что ранее его уже судили за такие же преступления Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

25-летний житель Советской Гавани отправится за решетку за применение насилия к двум людям. Женщину он довел до больницы, а мужчину забил насмерть.

ВМЕШАЛАСЬ В ДРАКУ

Оба случая произошли в разные месяцы. В октябре 2022 года Василий (имя героя изменено, - прим. ред.) отправился за компанию на драку. Уличные разборки затеял его приятель. Он давно хотел избить недруга и для этих целей позвал его «спуститься вниз поговорить». Вместе с оппонентом пришла и его девушка. 34-летняя свидетельница драки испугалась и начала разнимать мужчин. Это очень не понравилось Василию, который стал оттаскивать ее прочь.

- Он схватил ее за капюшон куртки, а затем, удерживая за волосы, протащил около пяти метров по земле, причиняя физическую боль и телесные повреждения. Она получила тяжкий вред здоровью, опасный для жизни, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры Хабаровского края.

СДЕЛАЛ ЗАМЕЧАНИЕ

Второй случай произошел, когда мужчина уже проходил по первому делу. В январе 2023 года он вновь решил избить человека на улице. Вот только на этот раз последствия были необратимыми.

Василий распивал алкоголь в компании друзей. Шумные выпивохи привлекали к себе повышенное внимание и вели себя неподобающе. В этот момент мимо проходил 32-летний мужчина, которому не понравилось поведение незнакомцев. Он сделал им замечание.

Василий отреагировал моментально: вскочил с лавки и накинулся на прохожего. Он колотил мужчину руками и ногами, пока тот не упал навзничь. Василий продолжал наносить удары, пока его не оттащили, а на место не приехали медики. Прохожего увезли в больницу. От полученных травм он скончался в учреждении.

РЕЦИДИВИСТ

Василия нашли и задержали. Он рассказал, что оба раза нападал на людей из-за якобы их оскорбительного поведения. Выяснилось, что ранее он уже отбывал наказание за избиение людей. Василий вновь предстал перед Советско-Гаванским судом.

- Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, а также насильственных действиях, причинившие физическую боль.

Василий отправится в колонию строгого режима на шесть лет и десять месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кровавая месть бывшего: жителя Хабаровска избили и ограбили непрошеные гости из прошлого возлюбленной

В Хабаровске будут судить двоих мужчин за грабеж и причинение вреда здоровью (подробнее)