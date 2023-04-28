Восьмилетняя девочка спасла годовалую сестру из горящего дома в Биробиджане

Всего в семье шестеро детей Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Восьмилетняя девочка вытащила из огня свою маленькую сестренку. Годовалый ребенок не мог сам выбраться из горящей квартиры в Биробиджане. К счастью, все обошлось, и обе девочки остались живы и здоровы.

Пожар вспыхнул в деревянном бараке на улице Калинина. Все началось с розетки в спальне. Восьмилетняя школьница увидела, что она заискрилась, а после по стене пополз огонь. В это время она была дома лишь с сестрой. Пожар начал мгновенно распространяться. Дети находились в квартире на первом этаже, но дым быстро поднялся к соседям на второй. Кто вызвал пожарных, достоверно неизвестно, но, скорее всего, это были именно жильцы тех квартир.

Пожарные смогли устранить огонь в короткий срок Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

На место прибыли сотрудники МЧС, которые и увидели жмущихся друг к другу девочек на улице. В это время к ним уже спешила мама. Как станет известно позже, она ненадолго отошла из квартиры, буквально на два шага. Огонь вспыхнул как раз в этот момент.

Пожар смогли оперативно потушить несмотря на то, что это был барак. В таких случаях шансы на успех нельзя гарантировать, ведь строение очень ветхое, полностью построено из дерева и в печальном состоянии.

Сотрудники заканчивают работу Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

- Сотрудники проводят проливку помещений. На месте работает дознаватель, который выяснит причины происшествия. Результаты проверки станут известны после окончания расследования, - рассказали «КП» - Хабаровск» в ГУ МЧС России по ЕАО.

К счастью, малышка и старшая сестра отделались лишь испугом. Девочка смогла оперативно понять, что делать, спаслась сама и помогла сестре. Сегодня домой они не вернутся, помещение непригодно для использования.

Всего в семье спасительницы шестеро детей. Годовалая девочка - самая младшая. Пока она с сестрой была дома с мамой, остальные находились в школе. В данный момент они ищут, где провести ночь всей семьей.

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