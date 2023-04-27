Цеплялся за ветки из последних сил: в ЕАО спасли кота Мурзилку, который двое суток просидел на дереве и мяукал на весь двор

Мурзилку ветром швыряло из стороны в сторону, а зверек отчаянно цеплялся за ветви Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Весной у котов и кошек наступает интересный период, и, зная об этом, люди практически не обращают внимание на громкое «мяу» во дворах. Но когда это «мяу» превращается в затяжной истошный вопль, от которого сжимается сердце, не обращать внимания уже не получается. Жительница Биробиджана услышала жалобный «крик» кота и поняла: «Зверек в беде».

Это серый кот по кличке Мурзилка сидел на вершине тополя и мяукал на весь двор. Он пробыл на дереве двое суток и все это время истошно вопил. К несчастью для котика, в Биробиджане поднялся сильный ветер. Мурзилку швыряло из стороны в сторону, а зверек отчаянно цеплялся за ветви.

Кот сумел перепрыгнуть с дерева на крышу двухэтажного дома и дальше силы его покинули. К этому моменту прибыли спасатели, которые полезли за Мурзилкой. Обессиленный кот не стал сопротивляться, вел себя спокойно. Заботливо спрятанный в куртку спасателя, Мурзилка спустился на землю, был передан женщине и убежал.

- Спасая животных для нас - это благо, для вас - это тренировка. Чтобы в будущем спокойнее, быстро и со сноровкой спасти человека, - поблагодарила сотрудников МЧС очевидица, которая вызвала спасателей.

Через несколько дней история повторилась. На этот раз трехцветный кот залез на фонарный столб, как - остается загадкой. Мяукал хвостатый очень громко, чем встревожил местных жителей.

Еще одного кота сняли с фонарного столба Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Прибывшие сотрудники МЧС сняли кота за две минуты, поставив собственный рекорд по быстроте спасательных операций.

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