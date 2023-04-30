Мальчик лежал без сознания, а друг судорожно звонил в скорую: что случилось в заброшенном здании Комсомольска

Мальчик попал в больницу с множественными травмами Фото: Михаил ФРОЛОВ

«А погнали на заброшку, полазаем?» - обычно с подобной фразы начинаются приключения любопытных мальчиков. В следующее мгновение, не видя никаких препятствий и рисков, ребята уже скачут по перекрытиям, перемахивая через разбросанные шлакоблоки и арматуру. Хорошо, если такие приключения заканчиваются нормально, без происшествий, но не редко игры на стройках и брошенных зданиях оборачиваются трагедиями, иногда с серьезными травмированиями детей, а порой и вовсе с летальным исходом.

В Комсомольске-на-Амуре двое ребят 12-летнего возраста решили поиграть в таком заброшенном здании. В итоге один мальчик упал с четвертого этажа и потерял сознание. Сейчас он в больнице, у него серьезные травмы, перелом и ушибы. В происшествии разбирается прокуратура края.

Игры с риском для жизни

ЧП случилось в районе улицы Пендрие, 9. Как стало известно «КП» - Хабаровск», парни после уроков гуляли, и решили сходить в заброшенное здание. Целенаправленно они туда не планировали отправиться, просто шли мимо и заглянули.

В какой-то момент один из парней прыгнул на палку и поскользнулся. Когда начал падать - кувыркнулся и слетел вниз с 4 этажа. Мальчик, после удара о пол, потерял сознание. Его перепуганный друг тут же начал звонить в скорую.

Ребенок в больнице

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, медики забрали мальчика в больницу, у него диагностировали кататравму - множественные повреждения из-за падения с высоты. В больнице у него определили закрытый перелом левого плеча, черепно-мозговую травму, ушибленную рану лица.

Разбираться в том, кто ответственен за произошедшее, будет прокуратура города Комсомольска-на-Амуре. Сейчас ведомство проводит проверку и по итогам даст оценку работе должностных лиц, которые должны были обеспечить содержание и охрану заброшенного здания.

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