«Прощелкал» бюджетные деньги: очередной скандал разгорелся вокруг набережной Комсомольска

Начальство комсомольской набережной продолжает попадать в скандалы Фото: nabamurkms.ru

Набережная Комсомольска будто стала объектом притяжения для нечистых на руку чиновников и жадного к деньгам начальства. Сначала был обвинен во взяточничестве и задержан Олег Чурсин, бывший руководитель учреждения, а после в колонию на 3,5 года отправили Алексея Косина, и.о. директора краевой организации, из-за которого региональный бюджет опустел на 43 миллиона рублей. Но на этом проблемы не закончились.

Прошло полгода с момента, когда Алексея Косина приговорили к сроку. Казалось бы – виновные наказаны, на смену бывшему руководству пришло новое, и все должно наладиться. Но не тут то было. Прокуратура утвердила обвинение в отношении еще одного фигуранта.

- На этот раз под обвинение попал бывший руководитель краевого государственного бюджетного учреждения «Комсомольская-на-Амуре набережная», который занимал должность врио директора, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, старший помощник прокурора Хабаровского края по работе со СМИ.

К слову, информации о фигуранте уголовного дела в открытом доступе нет. Его фамилии нет и на официальном сайте «Комсомольской-на-Амуре набережной».

Экс-директора набережной обвинили в халатности Фото: nabamurkms.ru

Экс-глава учреждения попал под подозрения после того, как прокуратура взялась за проверку действий руководства набережной. Следствие считает, что в августе-сентябре 2021 года подозреваемый халатно отнесся к своим обязанностям, проигнорировав нарушения со стороны подрядчика по объекту «Реконструкция набережной Амура в Комсомольске, 2,8 километра». Исполнитель не внес в документацию изменения, затронувшие проект строительства. Не были обновлены и данные по инженерным изысканиям.

Фигурант дела подписал акт приема работ у подрядчика «Дальневосточный проектный центр», когда фактически они не были выполнены. Халатность руководства нанесла ущерб бюджету Хабаровского края в размере более девяти миллионов рублей.

Прокуратура утвердила обвинение по статье «Халатность с причинением особо крупного ущерба». Материалы направлены в Центральный районный суд Комсомольска для рассмотрения. В случае признания вины обвиняемого могут оштрафовать на сумму до полумиллиона рублей или арестовать на срок до шести месяцев. В дополнение прокурор города направил иск в суд с требованием взыскать сумму ущерба с фигуранта дела.

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