Грациозная и опасная: молодая тигрица, убивавшая собак и коров в Хабаровском крае, попала в объектив камеры

Тигрицу сняли на камеру во время поисков воды Фото: скриншот с видео

За молодой тигрицей, которая сейчас находится в реабилитационном центре «Амурский тигр», наблюдают многие. Периодически сотрудники учреждения публикуют новости о полосатой хищнице. На днях молодая кошка попала в объектив видеокамеры. На кадрах она проходится по траве, ищет воду и жадно пьет. Как говорят сами сотрудники центра, тигрица тщательно следит за балансом воды в организме.

Несколько дней назад появилась информация, что тигрицу могут вернуть в тайгу. Напомним, хищницу отловили после того, как она стала убивать собак, нападать на коров и быков в поселке Золотой, района имени Лазо. Поймали кошку аккурат, когда она пришла за очередной легкой добычей.

О том, что в поселке столуется редкое животное, жители заподозрили после того, как нескольких собак та уже успела задавить. Это произошло минувшей зимой. Население было перепугано, по ночам здесь никто даже не рисковал выходить на улицу. Тигрица могла в любой момент зайти на подворья.

Позже люди и вовсе забеспокоились, страшно стало отпускать детей в школу, мало ли что могло произойти. Тогда-то охотнадзор и решил действовать - тигрицу отловили. В центре она находится уже около месяца, прекрасно себя чувствует и с осторожностью относится к людям, отходит.

- Она замечает камеру, которой прежде в этом месте не было, переходит в осторожный режим и уходит подальше от того, что ассоциируется у нее с человеком, а следовательно, с опасностью, - говорили в пресс-службе центра «Амурский тигр».

Когда именно тигрицу вернут в тайгу, пока не известно, как не ясно и то, будет ли хищница снова заходить на ужин в близлежащие поселки региона.

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