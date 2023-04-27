Отходит от того, что напоминает человека: пойманную тигрицу-убийцу коров и быков из Хабаровского края могут вернуть в тайгу

Хищница держала в страхе поселок Золотой, и охотилась на домашних животных и скот Фото: Скриншот с видео

Конфликтная тигрица из поселка Золотой (район имени Лазо) почти месяц находится в центре реабилитации. Напомним, что хищница держала в страхе местных жителей и охотилась на домашних животных и скот. Зверя поймали, когда тот пришел убивать очередную собаку.

УНИЧТОЖИТЕЛЬНИЦА

Тигрица превратила поселок в свои охотничьи угодья зимой. Хищница поедала собак, задавила бычка и напала на взрослую корову, но животное сумело спастись. Люди были в панике: боялись выходить на улицу и отпускать детей в школу. Охотоведы решили изъять конфликтного зверя.

Большая кошка вернулась за добычей в ночь на 3 апреля. На одном из участков тигрица приметила собаку, выждала время и подкралась к будке. Но вместо еды зверя ждали охотоведы, которые обездвижили хищницу. Осмотр не показал травм и ран, истощения зафиксировано не было.

Самку все же было решено определить в центр реабилитации. Специалисты опубликовали кадры с редкой кошкой. На видео тигрица знакомится с фотоловушкой. По их словам, хищница здорова. Сейчас решается вопрос об ее выпуске в естественную среду обитания. Где именно это произойдет - пока неизвестно.

- Она замечает камеру, которой прежде в этом месте не было, переходит в осторожный режим и уходит подальше от того, что ассоциируется у нее с человеком, а следовательно, с опасностью, - рассказали в пресс-службе центра «Амурский тигр».

СОБРАТЬЯ

Эта тигрица стала пятой конфликтной хищницей, пойманной в Хабаровском крае. До нее была отловлена самка без трех когтевых фаланг на одной из лап. Хищнице пришлось ампутировать отмороженный кончик хвоста. Специалисты предполагают, что зверь попал в капкан браконьеров.

Третий по счету отловленный тигр умер в том же приморском центре реабилитации. Это был самец-собакоед из Нанайского района. У хищника нашли серьезную травму лапы. Предположительно, он тоже угодил в браконьерский капкан.

В центр «Утес» под Хабаровском были помещены еще два изъятых тигра. Первым был отловлен уничтожитель собак из города Вяземский. У хищника не было фаланги пальца. Второй поймали самку на пасеке в Арсеньеве. Тигрица забралась в пустой собачий вольер и случайно закрыла себя в нем. Все отловленные тигры сильно истощены.

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