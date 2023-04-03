Неделями держала в страхе людей: тигрицу-уничтожительницу коров и собак поймали в Хабаровском крае

За несколько недель тигрица загрызла бычка, подавила кур и, конечно, не брезговала собаками Фото: Скриншот с видео

В Хабаровском крае стало на еще одного конфликтного амурского тигра меньше. Из дикой природы вынужденно изъяли пятую редкую кошку, которая убивала собак и коров. В качестве охотничьих угодий зверь выбрал поселок Золотой (район имени Лазо).

ОБХИТРИЛИ

Жители поселка Золотой чуть ли не каждый год мучаются от нашествия тигров. Хищники забредают в таежный поселок и убивают собак. С зимы в населенный пункт повадилась ходить хищница, которая открыла охоту на скот.

За несколько недель тигрица загрызла бычка, подавила кур и, конечно, не брезговала собаками. Недавно хищница напала на взрослую корову, но животное смогло спастись. Люди были в панике, поэтому охотоведы решили изъять зверя.

В ночь на 3 апреля тигрица снова пришла в поселок за очередной добычей. Хищнице приглянулась собака, и, выждав какое-то время, она подкралась ко псу. Только вместо ужина зверя ждали охотоведы, которые обездвижили самку.

- Результат первого обследования показал, что это здоровая молодая тигрица. Теперь ее судьбу решат в Росприроднадзоре. Речь идет о реабилитации или выпуске в тайгу, - сообщил Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

ЧЕТВЕРО СОБРАТЬЕВ

Отловленная тигрица стала пятой редкой кошкой из Хабаровского края, которую изъяли из дикой природы. Четвертая по счету самка сейчас находится в центре реабилитации в Приморье. У нее нет трех когтевых фаланг на одной из лап, также пришлось ампутировать отмороженный кончик хвоста. Предположительно, самка попала в капкан браконьеров.

Третий тигр скончался в том же центре реабилитации. Это был отловленный в Нанайском районе самец-собакоед. У зверя была серьезная травма лапы, он также угодил в браконьерский капкан.

В центре «Утес» под Хабаровском проходят реабилитацию еще два пойманных тигра. Первым был изъят уничтожитель собак из города Вяземский. У хищника не было фаланги пальца. Второй поймали самку на пасеке в Арсеньеве. Тигрица забралась в пустой собачий вольер и случайно закрыла себя в нем. Все отловленные тигры сильно истощены.

ТИГР НАПАЛ НА ЧЕЛОВЕКА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

В Нанайском районе 12 февраля амурский тигр напал на человека. Хищник запрыгнул в дом через окно, разбив головой стекло. Пострадавший - 19-летний охотник Сергей. Его товарищ застрелил зверя. Сергей получил тяжелые травмы, почти сутки прождал помощи в глухой тайге и остался без левой руки.

28 марта произошло еще одно нападение тигра на человека. Пострадавший - тракторист из поселка Мухен (район имени Лазо). В момент нападения он чинил технику на лесозаготовительном участке. Мужчина выжил, сейчас находится в реанимации. Тигра изъяли из дикой природы, но зверь умер. Хищник был болен и сильно истощен.

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