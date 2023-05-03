Что будет с хабаровским «Амуром» после ухода Евгения Аликина?

В команде грядут большие перемены Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Сезон Континентальной хоккейной лиги официально завершился 30 апреля. С первых дней мая команды-участницы отправились в погоню за новыми игроками, которые вышли на рынок свободных агентов.

Хабаровский «Амур» не стал исключением в погоне за игроками. Однако сейчас потерь больше, чем приобретений. Главным разочарованием для болельщиков стал уход главного тренера «тигров» Вадима Епанчинцева. Вместе с ним свои посты оставили два помощника: Дмитрий Гоголев и Виктор Костюченок, а также тренер по физической подготовке Денис Богданов. Бригада квалифицированных специалистов приняла решение вновь вернуться в ВХЛ и возглавить «Югру» из Ханты-Мансийска.

Слухов о том, кто возглавит клуб в грядущем сезоне - море. Кто-то сватал в Хабаровск Дэвида Немировски, однако иностранный специалист согласился занять пост главного тренера «Сибири» из Новосибирска. Спортивные источники называли экс-тренера «Сибири» Андрея Мартемьянова одним из главных претендентов на пост в дальневосточной команде, однако сам 60-летний специалист никак не прокомментировал эту ситуацию. Тем не менее уже стали известны подробности контракта - тренер будет получать 40 миллионов рублей за сезон, а соглашение, скорее всего, будет рассчитано на три года.

ВРАТАРСКАЯ БРИГАДА

Одной из главных потерь для «Амура» стал уход вратаря Евгения Аликина, который, кажется, за восемь лет перерос клуб. Уровень игрока вполне позволяет бороться за более высокие места в чемпионате. Голкипер заключил трехлетнее соглашение с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Сейчас в составе «тигров» остались Дмитрий Лозебников с двухсторонним контрактом и подписавший контракт еще на один год латвиец Янис Калниньш, который являлся бэкапом Аликина на протяжении прошлого сезона. Не исключено, что дальневосточники продолжат зондировать рынок для укрепления последнего рубежа обороны.

ЛИНИЯ ОБОРОНЫ

Первым подписанием «Амура» перед следующим сезоном стал защитник Евгений Кулик. Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон. В завершившейся регулярке Кулик провел в составе «тигров» 25 матчей и успел отметиться одной голевой передачей.

Квалификационные предложения были сделаны защитникам Виктору Балдаеву и Илье Дервуку. Защитник Елисей Минаев согласился подписать двусторонний контракт с «Амуром».

В состав «тигров» вернулся уже знакомый местной публике защитник Алексей Волгин. Контракт подписан на один сезон и носит односторонний характер. 32-летний защитник в сезоне 2021/2022 провел за «Амур» 35 матчей и отметился 12-ю очками (один гол и 11 передач - прим. ред.).

ОСТРИЕ АТАКИ

Форвард Сергей Лапин продолжит карьеру в Хабаровске с новым однолетним соглашением. В прошлом сезоне игрок провел 51 матч в составе дальневосточников, отличившись пятью шайбами и тремя результативными передачами.

Квалификационные предложения были сделаны лучшему бомбардиру команды по итогам прошлого сезона Ивану Николишину, словенскому нападающему Яну Дрозгу, Вячеславу Грецкому, Игнату Коротких, Владиславу Барулину и Кириллу Слепцу. Также новый контракт с «Амуром» подписал Артур Гиздатуллин.

Первое соглашение на рынке свободных агентов было достигнуто с форвардом Дмитрием Шевченко. Контракт подписан на один год. Ранее игрок выступал в составе омского «Авангарда» и «Барыса» из Астаны.

В результате обмена на денежную компенсацию между «Амуром» и ЦСКА, в Хабаровск отправится 19-летний нападающий Роман Макаров. Габаритный игрок заключил трехсторонний контракт на один сезон и сможет выступать в трех лигах - КХЛ, ВХЛ и МХЛ.

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