Голкипер Евгений Аликин попрощался с «Амуром» и болельщиками из Хабаровска

Евгений Аликин на протяжении восьми сезонов защищал ворота «Амура» Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Основной голкипер «Амура» и лучший вратарь лиги по итогам прошедшего сезона Евгений Аликин покидает состав «тигров». Контракт игрока был рассчитан до 30 апреля 2023 года. Уже с 1 мая Аликин считается неограниченно свободным агентом и может заключить контракт с любой командой как в рамках Континентальной хоккейной лиги, так и за рубежом.

28-летний вратарь на протяжении восьми сезонов защищал последний рубеж обороны «Амура» и провел 202 матча в составе хабаровской команды. Также вратарь трижды за это время успел ассистировать партнерам в атаках, завершившихся взятием ворот соперников.

Уроженец Перми до 2015 года защищал цвета «Молота-Прикамья» из родного города. По итогам сезона 2014/2015 был включен в пятерку лучших вратарей.

Еще до окончания регулярного чемпионата КХЛ 2022/2023, ходило много слухов о том, где же продолжит карьеру вратарь такого высокого уровня и останется ли он в Хабаровске еще хотя бы на один сезон. Интерес к голкиперу проявляли топовые клубы Восточной конференции, такие как «Авангард», «Салават Юлаев», «Трактор» и «Металлург».

В начале марта агент игрока Александр Черных развеял завесу тайны и заявил: «Аликин в «Амуре» не останется - 100 процентов». Сейчас известно, что Евгений Аликин намерен подписать новое игровое соглашение с клубом «Автомобилист» из Екатеринбурга. Срок соглашения пока неизвестен. Однако в хоккейном сообществе уже фигурирует сумма 55 миллионов рублей, которые вратарь получит за сезон.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.