Частушки про зомби и комнатная литература: о местных писателях и поэтах поговорили в Хабаровске Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

Хабаровчане умеют отдыхать культурно. Например, в минувшие выходные в Хабаровске прошел фестиваль дальневосточных писателей «Билибр». Для встречи выбрали уютную площадку - независимый книжный магазин «Простая неформальность». Желающим наливали кофе, кто-то осматривал стеллажи с интересными книгами прямо во время лекции. Правда, таких было немного - почти сразу же зал замолчал в предчувствии поэтического стендапа «Обезьяна и засос». Название для него хабаровская поэтесса Дарья Уланова выбрала неслучайно.

- У меня нет стихов про обезьяну, зато есть замечательный опыт отношений с этим животным. Как-то в командировке в Николаевске-на-Амуре я увидела проезжающего на велосипеде молодого шимпанзе. Потом выяснилось, что его зовут Бобо. Мы с Бобо очень понравились друг другу. Настолько, что он впился в меня всеми четырьмя обезьяньими руками и оставил на шее огромный засос. Дома ждал объяснений муж, - рассказала поэтесса во время стендапа.

Как оказалось, большая часть стихотворений в репертуаре Дарьи - юмористические: про слона, непарные носки, бутерброд и цветы. Один из них покорил участников международного форума писателей в Липках. Там хабаровчанка удивила зал своими частушками к Хэллоуину (при прочтении, можно напевать):

«Зомби с тестом на IQ сцапал меня вечером.

А ты голову откроешь, а пожрать там нечего.

Призрак в нашей музыкалке только стонет глухо -

Он при жизни был артистом с абсолютным слухом».

Частушки про зомби и комнатная литература: о местных писателях и поэтах поговорили в Хабаровске Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

Произведения других дальневосточных писателей и поэтов презентовали в другом формате - их книги были представлены на специальной витрине. Изюминкой стал сборник «Литературный коллаж». В нем опубликованы стихотворения хабаровских поэтесс 20 века, которые практически невозможно найти.

- Во многих стихотворениях наших литераторов можно обнаружить гениальные строчки, о которых сам автор зачастую не знает. В целом поэзия и проза Хабаровска довольно комнатная и не так сильно афишируется, как нужно. Очень много пишут о личной жизни и переживаниях из-за того, что нет литературного опыта, состязаний, литературных батлов, - поделился с «КП» - Хабаровск» Виктор Степанцов, организатор фестиваля «Билибр».

Частушки про зомби и комнатная литература: о местных писателях и поэтах поговорили в Хабаровске Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

На мероприятии также были проведены онлайн-лекция «Потерянное поколение» в романах Хемингуэя и Ремарка, презентация поэтического сборника «Партия в счастье», лекция-интерактив «Ведьма Кия» про петроглифы, лекция про Дальний Восток и многое другое.

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