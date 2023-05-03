Руку пришлось ампутировать: мужчина попал в реанимацию после прогулки в парке Хабаровска

В парк можно попасть в любое время суток Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Житель Перми остался без руки с многочисленными ожогами и травмами после прогулки в хабаровском парке «Северный». 23-летнего мужчину ударило током в трансформаторной будке.

СУНУЛ РУКУ В ТРАНСФОРМАТОР

Происшествие случилось рано утром 1 мая. Дмитрий (имя героя изменено - прим. ред.) вышел на прогулку. Что пермяк делал в Хабаровске, неизвестно. Но около шести утра мужчина бродил по парку в одиночестве.

В это время охранник совершал утренний обход по территории. Внезапно он услышал хлопок неподалеку. Это показалось ему странным, поэтому сторож отправился выяснять, в чем причина подозрительного звука. Когда он добрался до источника шума, то увидел лежащего Дмитрия, который корчился от боли и бормотал что-то невнятное.

Охранник подбежал к пострадавшему и увидел, что тот лежит за забором, дверь трансформаторной будки открыта, а тело мужчины испещрено ожогами. Его правая рука превратилась в месиво, от пальцев практически ничего не осталось. Сторож немедленно вызвал скорую помощь.

- Пациент получил электротравму второй степени, у него ожоги третей степени рук и ног. 3 мая Дмитрию провели ампутацию правой руки. Он остается в реанимации в стабильно тяжелом шоковом состоянии. Дышать пациент может самостоятельно, - рассказали «КП» - Хабаровск» в минздраве Хабаровского края.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Достоверно неизвестно, почему Дмитрий оказался в такой ситуации. Охранник считает, что виноваты в произошедшем электрики, которые оставили открытой дверь трансформатора. Это против правил безопасности.

Появилась версия, что мужчина мог перепутать будку и туалет, и проник за забор по малой нужде. В серых ящиках он не признал опасное оборудование, на них также не было отличительных вывесок и знаков с молниями. Поскольку сам Дмитрий в текущий момент не может давать комментарии, причина травм до сих пор остается неизвестной. Также нет подтверждений, что мужчина был нетрезв в момент происшествия.

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