На время Парада Победы и других праздничных мероприятий будет скорректировано движение общественного транспорта Фото: Администрация Хабаровска

Не за горами День Победы, и этот день традиционно начинается с парада. По главной площади краевой столицы маршем пройдут разные рода войск, сотрудники ведомств и кадеты. На время Парада Победы и других праздничных мероприятий будет скорректировано движение общественного транспорта. Как будут ходить автобусы 9 мая 2023 года в Хабаровске - в нашем материале.

РАСПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 9 МАЯ 2023 В ХАБАРОВСКЕ

Общественный транспорт 9 мая 2023 в Хабаровске изменит маршруты с 7:30 до 12:30. Некоторые улицы будут перекрыты, подробнее можно прочитать в предыдущем материале. Поэтому важно учесть эту информации при планировании поездок.

Троллейбусы:

- №1

Транспорт поедет по маршруту Аэропорт - Улица Московская.

КАК БУДУТ ХОДИТЬ АВТОБУСЫ 9 МАЯ 2023 В ХАБАРОВСКЕ

- №1Л

От ж/д вокзала эти автобусы 9 мая в Хабаровске поедут по улицам Серышева, Дзержинского, Ленина, Запарина, Серышева до ж/д вокзала. Остановка будет напротив манежной автостоянки;

- №1С

Автобусы на День Победы в Хабаровске поедут от ж/д вокзала по улицам Серышева, Калинина, Ленина, Волочаевской, Серышева до ж/д вокзала. Остановка будет напротив манежной автостоянки;

- №11

При движении на Дворец профсоюзов с Амурского бульвара эти автобусы на День Победы в Хабаровске поедут по улице Льва Толстого на Серышева и далее по установленному маршруту;

- №№ 14, 21, 82

В сторону центра этот общественный транспорт 9 мая в Хабаровске поедет с улицы Карла Маркса на Московскую, Ким Ю Чена, Ленинградскую и через путепроводную развязку на Карла Маркса. Далее по обратным маршрутам;

- №№ 19, 58

Автобусы 9 мая 2023 в Хабаровске в центр будут ехать с улицы Карла Маркса по Синельникова, Ким Ю Чена, Московской с левым поворотом на Карла Маркса и далее по обычным маршрутам;

- №№ 13, 26, 70

В сторону Дворца профсоюзов с Амурского бульвара автобусы 9 мая поедут по улице Льва Толстого на Серышева, Ленинградскую до ж/д вокзала и далее по обычным маршрутам;

- №№ 17, 49

По улице Калинина эти автобусы в День Победы в Хабаровске поедут на Ленина, Волочаевскую и далее по обычным маршрутам;

- №23

С улицы Комсомольской автобусы 9 мая 2023 в Хабаровске поедут на Амурский бульвар, Калинина, Ленина и далее по обычному маршруту;

- №28

В сторону Дворца профсоюзов конечной остановкой будет «Железнодорожный вокзал»;

- №29K

С улицы Ленина автобусы 9 мая в Хабаровске поедут по улицам Запарина, Серышева, Ленинградской, переулку Ленинградскому, улице Ленинградской, через путепроводную развязку на Карла Маркса и далее по обычному маршруту;

- №29П

В сторону центра автобусы 9 мая в Хабаровске поедут с улицы Карла Маркса на Синельникова, Ленинградскую, переулок Ленинградский, Амурский бульвар, Калинина на улицу Ленина и далее по обычному маршруту;

- №34

От ж/д вокзала автобусы 9 мая в Хабаровске поедут по Амурскому бульвару, на улицу Калинина до Ленина и далее по обычному маршруту. В обратном направлении: с Запарина с правым поворотом на улицы Серышева, Воронежскую и далее по обычному маршруту;

- №56

Эти автобусы 9 мая 2023 в Хабаровске поедут с улицы Московской с левым поворотом на Карла Маркса, через путепроводную развязку на Ленинградскую и далее по обычному маршруту;

- №61С

С улицы Комсомольской эти автобусы на День Победы в Хабаровске поедут с левым поворотом на Амурский бульвар, на Запарина, с правым поворотом на Серышева, Ленинградскую до ж/д вокзала. Остановка будет напротив манежной автостоянки вокзала;

- №61K

От ж/д вокзала эти автобусы в День Победы 2023 в Хабаровске поедут по улице Серышева, Комсомольской, на Амурский бульвар, на Запарина, с правым поворотом на улицы Серышева, Ленинградскую до ж/д вокзала. Остановка будет напротив манежной автостоянки вокзала;

- №71

В сторону Северного микрорайона с улицы Ленина этот общественный транспорт 9 мая в Хабаровске поедет по Калинина на Серышева и далее по обычному маршруту;

- №73

С улицы Запарина общественный транспорт на День Победы в Хабаровске поедет по Уссурийскому бульвару на улицу Дзержинского и далее по обычному маршруту;

- №83

Автобусы 9 мая в Хабаровске поедут с улицы Запарина с правым поворотом на Ленина до Волочаевской и далее по обычному маршруту;

- №83П

Общественный транспорт 9 мая в Хабаровске поедет с улицы Ленинградской по Ленина на Калинина и далее по обычному маршруту;

- №88

В сторону центра автобусы в Хабаровске поедут по улицам Ленинградской, Синельникова, Карла Маркса через путепроводную развязку на Ленинградскую и обратно по обычному маршруту;

- №89

С автовокзала автобусы в Хабаровске поедут по улицам Серышева, Дзержинского, Ленина с правым поворотом на Волочаевскую, Гамарника, Павловича на улицу Лейтенанта Орлова и далее по обычному маршруту. В сторону центра с улицы Лейтенанта Орлова транспорт поедет по Павловича, Гамарника, Волочаевской, Серышева, Воронежской до автовокзала.

Общественный транспорт 9 мая 2023 в Хабаровске может приостановить движение по центру города. Автобусы, трамваи и троллейбусы будут ходить до 23:30. Получить информацию о работе маршрутов можно у диспетчера Хабаровского межотраслевого навигационно-информационного центра по телефону: 45-00-56.

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