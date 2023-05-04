На время Парада Победы и других праздничных мероприятий будет скорректировано движение общественного транспорта
Фото: Администрация Хабаровска
Не за горами День Победы, и этот день традиционно начинается с парада. По главной площади краевой столицы маршем пройдут разные рода войск, сотрудники ведомств и кадеты. На время Парада Победы и других праздничных мероприятий будет скорректировано движение общественного транспорта. Как будут ходить автобусы 9 мая 2023 года в Хабаровске - в нашем материале.
Общественный транспорт 9 мая 2023 в Хабаровске изменит маршруты с 7:30 до 12:30. Некоторые улицы будут перекрыты, подробнее можно прочитать в предыдущем материале. Поэтому важно учесть эту информации при планировании поездок.
Троллейбусы:
- №1
Транспорт поедет по маршруту Аэропорт - Улица Московская.
- №1Л
От ж/д вокзала эти автобусы 9 мая в Хабаровске поедут по улицам Серышева, Дзержинского, Ленина, Запарина, Серышева до ж/д вокзала. Остановка будет напротив манежной автостоянки;
- №1С
Автобусы на День Победы в Хабаровске поедут от ж/д вокзала по улицам Серышева, Калинина, Ленина, Волочаевской, Серышева до ж/д вокзала. Остановка будет напротив манежной автостоянки;
- №11
При движении на Дворец профсоюзов с Амурского бульвара эти автобусы на День Победы в Хабаровске поедут по улице Льва Толстого на Серышева и далее по установленному маршруту;
- №№ 14, 21, 82
В сторону центра этот общественный транспорт 9 мая в Хабаровске поедет с улицы Карла Маркса на Московскую, Ким Ю Чена, Ленинградскую и через путепроводную развязку на Карла Маркса. Далее по обратным маршрутам;
- №№ 19, 58
Автобусы 9 мая 2023 в Хабаровске в центр будут ехать с улицы Карла Маркса по Синельникова, Ким Ю Чена, Московской с левым поворотом на Карла Маркса и далее по обычным маршрутам;
- №№ 13, 26, 70
В сторону Дворца профсоюзов с Амурского бульвара автобусы 9 мая поедут по улице Льва Толстого на Серышева, Ленинградскую до ж/д вокзала и далее по обычным маршрутам;
- №№ 17, 49
По улице Калинина эти автобусы в День Победы в Хабаровске поедут на Ленина, Волочаевскую и далее по обычным маршрутам;
- №23
С улицы Комсомольской автобусы 9 мая 2023 в Хабаровске поедут на Амурский бульвар, Калинина, Ленина и далее по обычному маршруту;
- №28
В сторону Дворца профсоюзов конечной остановкой будет «Железнодорожный вокзал»;
- №29K
С улицы Ленина автобусы 9 мая в Хабаровске поедут по улицам Запарина, Серышева, Ленинградской, переулку Ленинградскому, улице Ленинградской, через путепроводную развязку на Карла Маркса и далее по обычному маршруту;
- №29П
В сторону центра автобусы 9 мая в Хабаровске поедут с улицы Карла Маркса на Синельникова, Ленинградскую, переулок Ленинградский, Амурский бульвар, Калинина на улицу Ленина и далее по обычному маршруту;
- №34
От ж/д вокзала автобусы 9 мая в Хабаровске поедут по Амурскому бульвару, на улицу Калинина до Ленина и далее по обычному маршруту. В обратном направлении: с Запарина с правым поворотом на улицы Серышева, Воронежскую и далее по обычному маршруту;
- №56
Эти автобусы 9 мая 2023 в Хабаровске поедут с улицы Московской с левым поворотом на Карла Маркса, через путепроводную развязку на Ленинградскую и далее по обычному маршруту;
- №61С
С улицы Комсомольской эти автобусы на День Победы в Хабаровске поедут с левым поворотом на Амурский бульвар, на Запарина, с правым поворотом на Серышева, Ленинградскую до ж/д вокзала. Остановка будет напротив манежной автостоянки вокзала;
- №61K
От ж/д вокзала эти автобусы в День Победы 2023 в Хабаровске поедут по улице Серышева, Комсомольской, на Амурский бульвар, на Запарина, с правым поворотом на улицы Серышева, Ленинградскую до ж/д вокзала. Остановка будет напротив манежной автостоянки вокзала;
- №71
В сторону Северного микрорайона с улицы Ленина этот общественный транспорт 9 мая в Хабаровске поедет по Калинина на Серышева и далее по обычному маршруту;
- №73
С улицы Запарина общественный транспорт на День Победы в Хабаровске поедет по Уссурийскому бульвару на улицу Дзержинского и далее по обычному маршруту;
- №83
Автобусы 9 мая в Хабаровске поедут с улицы Запарина с правым поворотом на Ленина до Волочаевской и далее по обычному маршруту;
- №83П
Общественный транспорт 9 мая в Хабаровске поедет с улицы Ленинградской по Ленина на Калинина и далее по обычному маршруту;
- №88
В сторону центра автобусы в Хабаровске поедут по улицам Ленинградской, Синельникова, Карла Маркса через путепроводную развязку на Ленинградскую и обратно по обычному маршруту;
- №89
С автовокзала автобусы в Хабаровске поедут по улицам Серышева, Дзержинского, Ленина с правым поворотом на Волочаевскую, Гамарника, Павловича на улицу Лейтенанта Орлова и далее по обычному маршруту. В сторону центра с улицы Лейтенанта Орлова транспорт поедет по Павловича, Гамарника, Волочаевской, Серышева, Воронежской до автовокзала.
Общественный транспорт 9 мая 2023 в Хабаровске может приостановить движение по центру города. Автобусы, трамваи и троллейбусы будут ходить до 23:30. Получить информацию о работе маршрутов можно у диспетчера Хабаровского межотраслевого навигационно-информационного центра по телефону: 45-00-56.
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