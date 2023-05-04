Просил фармацевтов принести памперсы, а сам сбегал с таблетками: аптечного вора ищут в Хабаровске

Мужчина отвлекал фармацевтов, а сам хватал лекарства Фото: Олег УКЛАДОВ

Аптечный вор ограбил две аптеки Хабаровска. Странный мужчина отвлекал фармацевтов, просил принести лекарства со склада, а в это время крал таблетки и сбегал прочь. Делал он это в двух филиалах «Социальных аптек» - на Ким Ю Чена и Амурском бульваре. Все произошедшее попало на камеры видеонаблюдения, установленные внутри помещений.

Представители аптечной сети обратились в полицию. Они рассказали, как обстояли дела. Мужчина, судорожно кусающий пальцы и с трясущимися руками, заходил внутрь, а затем просил дорогостоящие лекарства. Фармацевт приносил озирающемуся по сторонам посетителю нужные таблетки, после чего тот резко вспоминал, что ему нужно что-то еще. В одной из аптек он попросил памперсы для взрослых, и консультанту потребовалось дойти за ними до дальних полок шкафов. Когда сотрудник отвлекся, вор схватил уже принесенные лекарства и бросился прочь. По такой же схеме он ограбил и вторую аптеку.

Отличительной особенностью мужчины было нервное поведение: он дергал ногами, что-то постоянно листал в телефоне, смотрел исподлобья, сутулился. В общем, вел себя странно. Но отказать в обслуживании только за признаки невроза фармацевты не могли. Всего аптечному вору удалось похитить в двух точках таблетки на 10 тысяч рублей.

По случаю хищения на Ким Ю Чена полиция уже завела уголовное дело, по случаю на Амурском бульваре проводится проверка.

- Сейчас сотрудники уголовного розыска устанавливают личность мужчины, причастного к кражам из аптек, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску.

Примечательно, что в городе орудовала еще одна аптечная воровка. 27-летнюю жительницу Индустриального района задержали на майских праздниках. Она украла из аптеки уже другой сети таблеток и мазей на 12 500 рублей. В отличие от своего «ментального подельника» она действовала более открыто. Это была аптека, где товары разложены на полках, как в обычном супермаркете. Однако тайно вынести лекарства ей не удалось. Ее быстро вычислили и задержали. Женщине грозит штраф и лишение свободы.

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