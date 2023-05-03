Дальнобойщики-шопоголики: двое мужчин на фуре ограбили «Спортмастер», растолкали сотрудников и попытались сбежать из Хабаровска

Пока один просматривал ряды со штанами, второй уже щеголял в новых кроссовках Фото: УМВД России по городу Хабаровску

О чем мечтают дальнобойщики? Как оказалось, не об отдыхе и времени с семьей, а о модной, стильной, а главное функциональной одежде. Чтоб и в свет выйти, и удобно было. Главное условие - не платить за нее. Ну чем не смелая фантазия?

ГЛЯНЬ НА МОЙ ЛУК

Воплотить мечту в жизнь решили двое дальнобойщиков из Ростова-на-Дону. 30-летние напарники были в рейсе на Дальнем Востоке, а, как известно, именно здесь располагаются столицы шопинга всемирно известных брендов. Шутки шутками, но при возвращении домой им в голову пришла дерзкая идея. А что если сменить свой устаревший образ на улучшенный и обновленный? И кроссовки в пути стерлись, и штаны новые не помешали бы.

Провернуть схему они решили в Хабаровске. 2 мая они как раз ехали мимо города. На фуре, груженной металлом и гениальными схемами преступлений, они причалили к «Спортмастеру» на Ленина и даже умудрились как-то припарковать грузовик на узкой улочке. Заранее обговорив план, приятели пошли выбирать наряды.

Старшему из компании шопоголиков захотелось новую обувь. Он перемерил несколько моделей и нашел кроссовки, да не простые, а с выкрутасами: высокие, с длинным язычком, сами черно-белые. Модно, стильно, молодежно. Чтобы не попасться, зашел в примерочную, надел обновку, а свои изношенные ботинки положил в коробку и вернул на полку. Может, кому пригодится.

Второй не отставал, вот только ему нужны были шорты. Он надел вещь на себя, потом подумал и сверху накинул еще и новые штаны. Судьба старых остается неизвестной.

Восхитившись своей смекалкой, они уверенно пошли на выход, вот только сотрудники быстро все поняли, и охрана преградила воришкам дорогу. Мужчины сдаваться не хотели, поэтому напали в ответ. Оттолкнув сторожей, они бросились прочь.

Видимо, в вождении, в отличие от ограблений, мужчины были мастерами. Им как-то удалось оперативно вывести фуру из-под моста и на высокой скорости умчаться в закат. Они решили: надо уйти на пике и покинуть модную столицу.

ОФИЦИАЛЬНО

Побег провалился на Амурском мосту. Пока мужчины думали, что все позади, сотрудники магазина уже рассказали все полиции. ДПС поймала грабителей благодаря ориентировке.

- Грабеж раскрыли по горячим следам. Общий ущерб от похищенного составил около девяти тысяч рублей, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску.

Дальнобойщики рискуют сменить новые наряды на тюремную робу. Их обоих поместили в изолятор временного содержания. Далее напарников ждет суд. Обоим грозит до четырех лет лишения свободы.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сумка разDIORа: Богатейший модный дом судится с продавщицей из Биробиджана из-за китайской сумки

Компания Dior судится с жительницей Биробиджана из-за китайской сумки с их логотипом (подробнее)

Поджег чужую машину и украл куриц: мужчина снимал на телефон свое же преступление в Комсомольске

Жителя Комсомольска-на-Амуре осудят за поджог машины и кражу курятины со склада (подробнее)