Поджег чужую машину и украл куриц: мужчина снимал на телефон свое же преступление в Комсомольске

В таком состоянии обнаружил свою машину пострадавший Фото: Прокуратура Хабаровского края

Жителя Комсомольска-на-Амуре задержали за серию странных преступлений. Сначала он беспричинно поджег чужой автомобиль во дворе, а потом похитил со склада 15 килограммов курицы. Он планировал украсть еще 27 килограммов, но оказался пойман с поличным.

В июле 2022 года 29-летний местный житель пошел ночью гулять по городу. Он зашел в один из дворов и увидел там припаркованный автомобиль. Как позже объяснит мужчина, он просто решил поджечь машину без особых мотивов. Подозреваемый облил пространство под капотом горючим и кинул спичку. Происходящее он снял на свой телефон. После этого мужчина развернулся и продолжил прогулку.

- Автомобиль прогорел полностью. Стоимость ущерба составила 800 тысяч рублей, - рассказали «КП» - Хабаровск» в прокуратуре Хабаровского края.

На этом преступник не остановился. В сентябре того же года он устроился на продуктовую базу. В один из дней он решил тайно похитить хранившуюся в морозилках еду. Дождавшись, пока все уйдут, он вытащил 15 килограммов курятины из рефрижератора и покинул помещение. Мясо он продал в этот же день неизвестным людям.

Спустя каких-то два дня он вновь решил повторить похищение. На этот раз он вытащил уже 27 килограммов курицы. Таща награбленное наружу, мужчина увидел другого сотрудника склада. Испугавшись, подозреваемый бросил мясо на землю и спешно убежал прочь. Вот только он не подумал, что все его действия попали на камеру видеонаблюдения, как в первый, так и во второй раз. Благодаря записям мужчину удалось найти и задержать.

Мужчину обвиняют в умышленном уничтожении чужого имущества, краже и покушении на кражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. После задержания он полностью признал свою вину во всех трех преступлениях.

Примечательно, что в Комсомольске действовали еще две группы серийных поджигателей машин. Одного из подозреваемых уже задержали, он признался в содеянном. Мужчина объяснил, что поджег два автомобиля, также припаркованных во дворах, из зависти к владельцам. Еще одна группа поджигателей сначала угоняет машины, увозит на пустыри, разбирает авто на детали, а после поджигает. Их личности еще не установлены, но пострадавшие считают, что стали жертвами профессиональных перекупщиков, подпольно перепродающих запчасти.

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