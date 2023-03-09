Полиция завела уголовное дело после поджогов машин в Комсомольске-на-Амуре Фото: предоставлено героем публикации

В Комсомольске-на-Амуре занимаются расследованием серии поджогов машин местных жителей. На данный момент известно, что как минимум четыре автомобиля были сожжены, а некоторые из них сначала разобраны. В полиции «КП» - Хабаровск» рассказали, что по данным случаям завели уголовное дело.

- В ночь на 27 февраля я припарковал «Марк» у дома, а с утра увидел в соцсетях видео с моей горящей машиной. С нее сняли все детали, в том числе новый дорогой редуктор, а затем подожгли на Дземгах. Я нашел на месте свежий стакан из-под кофе, а также сожженные колеса с другой машины, - рассказал «КП» - Хабаровск» Дмитрий, пострадавший.

Мужчина сообщил, что обратился в правоохранительные органы. Ему удалось выяснить, что в ту же ночь сожгли еще один автомобиль, но его предварительно не разбирали. В данный момент полиция ищет преступников. Как говорят очевидцы, этим занимаются «профессионалы», которые знают, как снять машину с сигнализации, а также, где искать и как снимать нужные запчасти.

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