Поджигал чужие машины из зависти: серийного уничтожителя автомобилей нашли и задержали в Комсомольске

Владельцы находили авто в печальном состоянии. Ремонту они не поддавались Фото: предоставлено героем публикации

Серийного поджигателя машин из Комсомольска-на-Амуре вычислили и задержали. 28-летний мужчина спалил несколько автомобилей местных жителей и скрывался от правосудия. Полицейским он сознался в преступлении после ареста, объяснив, что уничтожал чужое имущество из зависти.

НАХОДИЛИ ОБУГЛЕННЫЕ ЗАПЧАСТИ

По городу прокатилась волна поджогов. Автомобили, припаркованные во дворах, находили горящими либо уже прогоревшими. Владельцы сокрушались, ведь по всем признакам это не было случайностью. Первым в полицию обратился 40-летний житель Привокзального района, его машина стоимостью семь миллионов рублей в одночасье оказалась полностью уничтожена.

Спустя несколько дней таким же образом сожгли другую иномарку 35-летней жительницы этого же района. Все случилось буквально в соседнем дворе. Только ее машина стоила уже 500 тысяч рублей.

Другая сгоревшая машина Фото: предоставлено героем публикации

Как сообщали местные жители, было еще несколько подобных случаев, однако официально информацию не подтвердили: либо владельцы не стали писать заявление, либо слухи оказались ложными. Примечательно, что во всех дворах или стояли камеры, или произошедшее попадало на камеры смартфонов соседей.

В итоге подозреваемого в поджогах нашли. Полицейским мужчина во всем признался и даже рассказал, как именно уничтожал автомобили. Выяснилось, что он бродил по жилым кварталам в ночное время. Во время прогулок он видел чужие машины, которые пробуждали в нем сильнейшую зависть. В это время ему и приходила мысль спалить их. Он покупал в ближайших магазинах горючее, обливал автомобили и поджигал. Сразу же после этого злоумышленник сбегал прочь.

- На мужчину завели уголовное дело по признакам умышленного уничтожения чужого имущества. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Сейчас поджигатель находится в СИЗО. Его ждет суд, на котором и решится дальнейшая судьба мужчины.

Угнанные машины бросали на безлюдном месте Фото: предоставлено героем публикации

ОРУДУЮТ «ПРОФИ»

Однако на этом серия поджогов в Комсомольске не завершена. Одновременно с поджигателем-одиночкой в городе действовала банда преступников, которые не просто палили автомобили, но взламывали и увозили на пустыри. Там авто разбирали на запчасти, после чего поджигали тем же способом.

- Ночью из двора моего дома пропал мой «Марк». Знакомые прислали видео из соцсетей, на котором я узнал свою обгоревшую машину. Я поехал на место, где ее нашли, и убедился. Его угнали и разобрали на запчасти. Вынесли все, что могли. Главное, пропал дорогущий новый редуктор, который я покупал. Видно, что это не какие-то малолетки, а знающие, как снять с сигнализации, как разбираются детали, куда отвезти машину, - рассказал «КП» - Хабаровск» Дмитрий, пострадавший.

Дмитрий уверен, что в этом замешаны совсем другие люди, и действуют они не поодиночке. Знают, как угонять, какие детали самые дорогие. Мужчина думает, что банда действует с целью перепродажи запчастей. А от улик затем избавляются. На пустыре, куда угнали «Марк», он нашел обгорелые шины с других машин, а также несколько одинаковых стаканов из-под кофе: один свежий и несколько старых.

Под колесом лежала улика Фото: предоставлено героем публикации

Дмитрий сообщил, что подобным образом похитили еще несколько машин. Об этом он узнал из соцсетей после потери своего автомобиля. Он надеется, что банду поджигателей тоже найдут, и он сможет вернуть потерянные финансы.

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