Капсулы с порохом в продуктовом магазине: самодельную взрывчатку и два пистолета изъяли из торговой точки в Хабаровске

В одном из подсобных помещений хранились самодельные взрывные устройства и оружие Фото: Артем КИЛЬКИН

В одном из продуктовых магазинов Краснофлотского района нашли то, чего там быть не должно. В одном из подсобных помещений хранились самодельные взрывные устройства и оружие. По данному факту заведено уголовное дело.

Во время проверки магазина 30 апреля полицейские обнаружили две металлические капсулы с неизвестным сыпучим веществом. Экспертиза показала: порошок - охотничий бездымный порох. Также из торговой точки изъяты травматический и сигнальный пистолеты, муляж гранаты.

Полицией заведено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, кто изготовил взрывчатку, и как она попала в магазин. Также пока непонятно, кому принадлежали капсулы и оружие, а также для чего предназначались.

- В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Ирина Щеголева, официальный представитель краевого УМВД России.

Максимальное наказание - от шести до восьми лет колонии.

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