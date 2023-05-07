Мальчику было три, а девочке всего два года: тела двоих погибших детей нашли в горящем доме в Комсомольске

Трагедия случилась вечером 7 мая Фото: Прокуратура Хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре погибли двое детей. Тела трехлетнего мальчика и двухлетней девочки обнаружили при тушении пожара. Когда спасатели нашли малышей, было слишком поздно, им уже нельзя было помочь.

Огонь вспыхнул в поселке Берлин, 1 в микрорайоне «Дружба». Как выяснилось позднее, долгое время никто не сообщал о происшествии в службу спасения. Звонок поступил на пульт МЧС 7 мая в 19:00. К этому моменту пламя охватило один из этажей двухэтажный деревянного дома, а дети оказались в ловушке внутри квартиры.

На место немедленно выехали спасатели. Когда они прибыли на место, то увидели, что пять жильцов уже успели покинуть здание самостоятельно. Дети все это время были одни в задымленной квартире. Где были их родители, пока неизвестно. Группа пожарных зашла внутрь горящего здания и вскрыла дверь. Внутри лежали девочка и мальчик без признаков жизни.

- Для ликвидации возгорания пожарные подали несколько стволов – по лестничной клетке и по механической лестнице на крышу. В 19:21 пожар локализовали, полностью ликвидировали к 21:09, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пять жильцов самостоятельно эвакуировались Фото: Прокуратура Хабаровского края

В результате происшествия у здания прогорел сайдинг. Полностью выгорели две комнаты в трехкомнатной квартире, а также чердак и крыша. Пожарным удалось остановить огонь, бушевавший в подъезде и подбирающийся к другим квартирам двухэтажки. В тушении участвовали 39 человек и 15 единиц техники.

В данный момент обстоятельства трагедии расследуются. Проверкой занимаются сотрудники Госпожнадзора и следственного комитета.

- Прокуратура Комсомольска-на-Амуре также контролирует ход расследования. По факту происшествия заведено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

На данный момент достоверно неизвестно, из-за чего произошел пожар. Все обстоятельства установят правоохранительные органы. Также непонятно, где были родители, и почему никто не помог детям выбраться. Также остается загадкой. По какой причине жильцы своевременно не позвонили на «112». Ответы на эти вопросы предстоит найти следователям.

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