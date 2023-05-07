Полыхали 12 балконов: крупный пожар произошел в многоэтажке Хабаровска

Людей эвакуировали с помощью лестницы Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

6 мая около 18:00 в одной из квартир девятиэтажки в Хабаровске случился пожар. Здание в переулке Отрадный мгновенно охватило огнем. Пламя полыхало на 12 балконах.

Десятки квартир охватил огонь Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Часть жильцов успела покинуть дом, но внутри в огненной ловушке еще оставались люди с шестого по девятый этаж. На место незамедлительно прибыли пожарные расчеты и полиция. На автолестнице сотрудники МЧС спустили вниз жителей из задымленных квартир. Всего на улицу вывели девять человек, среди которых было трое детей.

Была и другая проблема: в запертых помещениях оставались домашние животные. Пожарные вскрыли двери и спасли от дыма беспомощных питомцев. Одного из них нашел Анатолий Саморуков, участковый. Мужчина завернул напуганного кота в плед и вынес обеспокоенной хозяйке.

Пожарный спасает собаку Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Чтобы убедиться, что в подъездах никого не осталось, сотрудники пожарной охраны проверяли каждую квартиру. Пострадавших в происшествии нет, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

К счастью, все жильцы выбрались в целости и сохранности. Прогорело 60 квадратных метров. От огня пострадали 12 квартир на последних этажах. На месте работали 31 человек пожарных, а также несколько сотрудников полиции. К тушению привлекали 10 единиц техники.

Пожар локализовали в 19:17. В 20:33 ликвидация была полностью завершена. Больше всего пострадала квартира, где произошел пожар. В остальных случаях в основном повреждения затронули только балконы.

Людей эвакуировали с помощью лестницы Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Совместно с прибывшими на место коллегами из других подразделений полиции участковый осуществлял охрану порядка, обход квартир, пострадавших от пожара. Для организации проезда пожарной техники и минимизации скопления людей и машин во дворе дома, подъезды к нему были перекрыты автопатрулями полиции, - рассказали в УМВД России по Хабаровску.

Точные причины пожара неизвестны. По данному факту прокуратура Хабаровска запустила проверку. На место выезжал Илья Блудов, прокурор Индустриального района. Ведомство взяло ситуацию под свой контроль. Сейчас виновных ищет полиция, а экспертизы проводят сотрудники Госпожнадзора.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:

Девять человек спасли при пожаре в многоэтажке по переулку Отрадный в Хабаровске

Также из горящих квартир вынесли двух домашних животных (подробнее)

Полицейские Хабаровска эвакуировали жильцов из горящего дома

Участковый обошел квартиры и убедился в безопасности людей (подробнее)