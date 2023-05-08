Едва не умер под завалами: на мужчину обрушилась стена аварийного дома в Комсомольске

Мужчину откопали и передали медикам Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

За последние пару недель в Комсомольске-на-Амуре произошло уже второе происшествие на территории аварийных или заброшенных построек. Сначала мальчик упал с высоты и получил множественные травмы, к счастью, рядом был его друг, который своевременно вызвал помощь. А теперь из-под завалов вызволяли мужчину, который оказался зажат обрушившейся конструкцией в аварийном доме.

Как рассказали пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, заблокированному мужчине потребовалась помощь спасателей, самому выбраться из завалов было невозможно.

ЧП случилось накануне днем Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Днем 7 мая 2023 года в дежурную смену спасателей поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступило сообщение об обрушении конструкций заброшенного нежилого дома по Восточному шоссе в микрорайоне Менделеева. Очевидцы сообщили, что под завалом оказался мужчина, - говорят в ведомстве.

Захватив с собой комплекты снаряжения спасатели отправились на место ЧП. Как оказалось, под завалами застрял рабочий. Бригада разбирала аварийный и расселенный дом.

Стена могла обрушиться в любую секунду Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В какой-то момент одна из стен начала рушиться, и один из рабочих не смог покинуть опасную зону. Тогда и забили тревогу. К счастью, спасатели провели разведку и нашли пострадавшего под обломками. Вызволять мужчину было очень опасно, в любой момент здание могло начать рушиться и дальше, однако спасатели выполнили свою работу.

К счастью, мужчина остался жив Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Его буквально откапывали из-под обломков конструкции, строительного мусора. В течение некоторого времени его удалось деблокировать и передать специалистам бригады скорой медицинской помощи, также прибывшим на место, - сказали в МЧС.

После осмотра медики забрали спасенного в больницу, он жив, но получил травмы.

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