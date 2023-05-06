Рухнул с высоты 2,5 метра: подросток едва не погиб на «заброшке» в Комсомольске

Двое любопытных мальчиков после школы решили заглянуть в недострой 28 апреля Фото: Прокуратура Хабаровского края

В Комсомольске продолжают выяснять обстоятельства падения подростка на местной «заброшке» 28 апреля. Напомним, что двое любопытных мальчиков после школы решили заглянуть в недострой. Пока один отвлекся, второй, по уточненным данным, рухнул со второго этажа.

СМЕРТЕЛЬНОЕ ЛЮБОПЫТСТВО

Парни залезли в заброшенное здание на Пендрие, 9 не целенаправленно - просто шли мимо и решили разведать обстановку. Здание не охранялось, поэтому пробраться внутрь не составило никакого труда. Немного исследовав объект, один школьник попросил другого принести ему портфель с первого этажа.

Пока друг ходил за рюкзаком, подросток прыгнул на балку. Мальчика не напугала зияющая под ним дыра на первый этаж. Школьник не успел сделать и нескольких шагов, как поскользнулся и рухнул вниз. Мальчик пролетел около 2,5 метра, упал на первый этаж и потерял сознание.

Скорую подростку вызвал друг, прибежавший на шум. Пострадавшего увезли в больницу, где диагностировали сотрясение мозга, перелом плечевого сустава, ушибы лба и тазобедренного сустава. Сейчас школьнику оказывается вся необходимая помощь.

ОФИЦИАЛЬНО

- Причиной произошедшего послужило непринятие собственником здания мер к ограничению свободного доступа посторонних лиц на опасный объект. Прокуратура города направила материалы проверки в следственный орган, - сообщила Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры Хабаровского края.

По факту падения подростка заведено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

- По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные мероприятия. В ходе расследования будет дана правовая оценка мерам, принятым в целях консервации заброшенного здания и ограничения к нему доступа посторонних лиц, - прокомментировала Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Максимальное наказание по статье - до трех лет ограничения свободы, либо арест до шести месяцев.

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