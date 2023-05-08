Благотворительная акция «Тыл - фронту» прошла в Хабаровске Фото: Анастасия ЧЕРЕПАНОВА

В городском парке культуры и отдыха «Динамо» состоялась благотворительная акция «Тыл - фронту». Организатором выступил комитет семей воинов Отечества по Хабаровскому краю.

Благотворительная акция «Тыл - фронту» прошла в Хабаровске Фото: Анастасия ЧЕРЕПАНОВА

Во время мероприятия была организована концертная программа, включающая военные песни и яркие номера творческих коллективов города. Все это создало праздничную атмосферу для участников акции.

Благотворительная акция «Тыл - фронту» прошла в Хабаровске Фото: Анастасия ЧЕРЕПАНОВА

Жители города приняли участие в мастер-классах по плетению маскировочных сетей и изготовлению блиндажных свечей. Заготовки для окопных свечей - дело нетрудное. Волонтер Анна Котова рассказала, что после мероприятия необходимо будет растопить воск на водяной бане и пропитать картонную основу этой смесью. Далее уже готовые свечи отправятся солдатам в зону СВО.

Благотворительная акция «Тыл - фронту» прошла в Хабаровске Фото: Анастасия ЧЕРЕПАНОВА

Маскировочная сеть - это необходимая вещь, она спасает жизни. Но прежде, чем она в готовом виде попадет к солдатам, проходит несколько этапов: обмотка сетей, заготовка листиков, их нарезка и непосредственно плетение.

Благотворительная акция «Тыл - фронту» прошла в Хабаровске Фото: Анастасия ЧЕРЕПАНОВА

- Нам нужно больше добровольцев, которые готовы помогать. Сегодня, благодаря проведению акции, у жителей города есть возможность самим попробовать и понять, что ничего сложного в этом нет. Необходимо осознать, что пока мы не будем едины, не сможем достичь того, чего достигли наши деды в 1945 году, - сказала Алена Чеплыгина, волонтер по плетению сетей.

Благотворительная акция «Тыл - фронту» прошла в Хабаровске Фото: Анастасия ЧЕРЕПАНОВА

Теплое нужное слово может стать лекарством для души. Участники акции написали письма военнослужащим, и совершенно неважно, что адресат неизвестен, ведь в нынешней обстановке людям важно, чтобы солдат прочитал, и его сердце озарил луч света.

Благотворительная акция «Тыл - фронту» прошла в Хабаровске Фото: Анастасия ЧЕРЕПАНОВА

Елена Туровцева, руководитель добровольческого молодежного объединения «Щит» в письме солдату написала: «Здравствуй, солдат. Ты меня не знаешь, я тебя тоже. У нас здесь светит солнце, тепло, поют птички. Как у тебя - я не знаю. Но помни, что здесь есть человек, который думает и помнит о тебе. Желаю вернуться здоровым в семью, счастливым, крепким и мирного неба над головой».

Благотворительная акция «Тыл - фронту» прошла в Хабаровске Фото: Анастасия ЧЕРЕПАНОВА

Активно работал пункт гуманитарной помощи, для всех желающих помочь нашим бойцам. Вячеслав Зыков, студент Хабаровского технического колледжа, доброволец пункта гуманитарной помощи рассказал, какие вещи могут принести жители города: дроны, бронежилеты, приборы ночного видения. Но это довольно дорого, поэтому чаще - это предметы первой необходимости: дождевики, батарейки, носки, салфетки, порошки.

Благотворительная акция «Тыл - фронту» прошла в Хабаровске Фото: Анастасия ЧЕРЕПАНОВА

Активные творческие хабаровчане Наталья и Александр Максименко с организацией КСВО сотрудничают уже давно и плодотворно. Наталья пишет стихи, а Александр песни. Песни дальневосточников звучат и в тылу, и на фронте, и в госпиталях. «Стихи для бойцов I», «Стихи для бойцов II» - это маленькие книжки, которые уже получили солдаты.

Благотворительная акция «Тыл - фронту» прошла в Хабаровске Фото: Анастасия ЧЕРЕПАНОВА

- Наш вклад - это то, что можем сделать мы. Я лично хочу, чтобы мальчишки в минуты отдыха и тишины могли достать маленькую книжку из кармана и прочесть стихи, подумать о своих любимых, которые ждут их дома. Мы будем всеми силами поддерживать наших ребят и благодарить тех, кто в тылу помогает отдает тепло души, - объяснила Наталья Максименко.

Благотворительная акция «Тыл - фронту» прошла в Хабаровске. Фото: Наталья Максименко.

Благотворительная акция «Тыл - фронту», организованная в преддверии праздника Великой Победы, нацелена на оказание помощи нашим защитникам, находящимся в зоне СВО. Важно помнить, что каждый человек вносит свой маленький, но необходимый вклад в большую победу.

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