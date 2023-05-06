«Желаю вам, чтобы поскорее вернулись домой»: 72-летняя Наталья Пасика передала письмо ребенка из Хабаровска бойцу в зоне СВО

С собой в зону СВО бабушка Наташа увезла письмо девочки Софии Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Пенсионерка Наталья Пасика из Хабаровска не похожа на других бабушек. В свои 72 года она во второй раз уехала добровольцем в зону СВО, чтобы помогать раненным российским бойцам. С собой привезла гостинцы и письмо пятилетней девочки Софии, которая попросила вручить конверт солдату, больше всего нуждающемуся в теплых словах.

Письмо нашло своего адресата в госпитале Луганска. Судьба ли, но конверт попал в руки бойцу из Хабаровска. Андрей служит в 57 бригаде, попал ко врачам после второго ранения. Наталья Пасика сняла на видео, как растрогавшийся солдат прочитал строки только научившейся писать Софии Шеметовой.

- Солдаты! Желаю вам, чтобы вы не болели, и еще, чтобы хорошо защищали нашу Родину и поскорее вернулись домой, - написала девочка в письме солдатам.

В Луганске бабушка Наташа задержится на два месяца – дольше у нее не получается. За время, проведенное в зоне СВО, пенсионерка помогла многим бойцам. Возможно, что после возвращения, женщина снова будет рваться на Донбасс – на свою Родину. Хоть родные и стараются отговорить пенсионерку от столь авантюрных путешествий в преклонном возрасте.

Но Наталья Пасика парирует: «Кто, если не мы?». С такими словами она призывает всех сплотиться и активнее помогать бойцам в зоне СВО. Делом и словом, как пятилетняя София. Настрой у бабушки Наташи боевой и, похоже, ничто не сможет его сломить. И этим восхищается вся Россия, которая наблюдает за судьбой 72-летней хабаровчанки.

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