«Снова поедет помогать раненым»: Наталья Пасика вернулась в Хабаровск из Донбасса

72-летняя хабаровчанка работала добровольцем в Донбассе больше трех месяцев Фото: скриншот с видео

Больше трех месяцев провела 72-летняя Наталья Пасика в Донбассе. Женщина уехала туда работать добровольцем из Хабаровска, на месте помогала сначала пациентам в больнице Луганска, а затем уехала в Донецк, ухаживать за ранеными бойцами. Утром 2 марта женщина прилетела домой. Ее встречали в аэропорту Хабаровска родные и, конечно, представители хабаровского отделения Общероссийского народного фронта.

Встреча прошла в радостной и дружеской атмосфере. Никто из хабаровчан до последнего не знал, что Наталья Пасика все же возвращается. В недавней беседе с «КП» - Хабаровск» женщина обмолвилась, что в последний момент может передумать и остаться в Донбассе еще на три месяца, а может и вернется на Дальний Восток. Так или иначе, сейчас хабаровчанка дома, с родными, за три с лишним месяца накопилось много всего, что нужно обсудить, да и просто побыть рядом с семьей.

- Наталья Пасика только прилетела, ей нужно побыть с родными, а затем она приедет к нам в отделение ОНФ и все расскажет. Она в прекрасном настроении, на позитиве. Подумывает поехать туда снова, не сейчас, конечно, но в будущем, - рассказали «КП» - Хабаровск» в реготделении ОНФ.

За время, проведенное в зоне спецоперации, Наталья Пасика нашла много новых друзей. Там же, в Донбассе, она встречала свой 72 день рождения. В этот день для нее устроили большой сюрприз - организовали встречу с внуком и сыном, которые ушли на СВО добровольцами. Для женщины возможность увидеть родных, обнять и поговорить с ними, стало самым лучшим подарком.

За судьбой хабаровчанки, не пожелавшей сидеть дома сложа руки, когда на спецоперации нужна любая помощь, наблюдают многие. Люди берут с нее пример, а сама женщина не перестает говорить о том, что всем жителям страны нужно сплотиться и единым фронтом помогать бойцам, отстаивающим интересы Родины в данный момент.

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