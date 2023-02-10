«Я хочу, чтобы хабаровчане проснулись!»: Наталья Пасика рассказала, какая помощь нужна бойцам в зоне СВО

Сами бойцы скромничают, и говорят, что у них все есть, но хабаровчане продолжат помогать Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

С начала спецоперации и частичной мобилизации, жители российских регионов активировали сборы гуманитарной помощи для бойцов. Каждый день в разных уголках страны начали появляться сообщества, группы, где неравнодушные жители применяют свои навыки - кто-то вяжет носки, кто-то изготавливает пятиточечники, кто-то шьет балаклавы и флисовые вещи. Жители регионов помогают по мере сил, от всего сердца для своих солдат несут продукты, вещи, обмундирование. Передают помощь, в том числе и через отделения народного фронта. О том, чего сегодня не хватает бойцам на передовой, «КП» - Хабаровск» в эксклюзивном интервью рассказала Наталья Пасика, хабаровчанка, уехавшая в зону СВО помогать раненым солдатам в госпитале.

В разгар беседы Наталья Пасика сказала: «Я хочу, чтобы хабаровчане проснулись и поняли, что все, что происходит сейчас здесь, оно делается для того, чтобы это не повторилось там, с нашей стороны». После этого хабаровчанка призвала всех жителей Дальнего Востока активнее оказывать поддержку бойцам, не забывать о них. Особенно ценными для ребят на передовой остаются письма от детей. Их полные веры и гордости слова трогают до глубины души и поднимают дух. Что до остального, то конечно, бойцы скромничают, попросить о чем-то не решаются.

- Сами они говорят, что у них все есть. Основной рацион солдат – рожки, тушенка и каши. А на одних рожках же не будешь жить, хочется чего-то, какие-то овощи, овощные консервы. Что касается обмундирования, то мне трудно судить, зима тут не холодная, ночью -3, -5, но ветер и влажность, поэтому ощущается, как все -15. Ну и на передовой нет возможности толком ни постирать, ни посушить, поэтому им все время нужно чистое белье, тельники. Это как раз то, что быстро выходит из строя, - говорит Наталья Пасика.

Нужно отладить поставку груза

По мнению хабаровчанки, самым оптимальным вариантом мог бы стать сбор гуманитарной помощи для конкретного подразделения. У бойцов в идеале нужно собирать списки того, что им необходимо в данный момент времени, и так отладить доставку, чтобы она была именно адресной. Ну и конечно, чем то хоть изредка радовать ребят, теми же сладостями и вкусностями.

- Я думаю, что хотя бы питание их можно разнообразить. Потому что некоторые ребята, лукавя, скрывали свои хронические заболевания. Я вот встретила одного, он говорит, я диабетик, но я хочу быть на фронте. Я могу подтаскивать снаряды, помогать, но мне нельзя есть макароны и свиную тушенку. А он же не может отдельно питаться… А еще я вот перед новым годом спросила у внука, ну что тебе подарить, а он мне – бабушка, у меня все есть!

Самыми первым из строя выходят нижнее белье, тельники и носки Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Сама женщина конкретно в зоне боевых действий не бывала. Ее туда, конечно, категорически не пускают. Но хабаровчанка находится в Донецке, и, наверное, больше понимает, что бойцам необходимо. Единственное, что ее беспокоит, это момент, когда она просматривает ленту акции «МЫВМЕСТЕ» и там постоянно проходит информация о помощи от регионов, но она не видит в списках Хабаровский край и вообще Дальний Восток. Именно поэтому она призвала людей быть активнее, не сидеть, сложа руки.

Где же Хабаровск?

- Я смотрю ленту народного фронта, там все время проходит, что кто-то свою всю пенсию отдал, кто-то сбережения выложил, кто-то машину пожертвовал для фронтовиков, идет активно очень, но я не вижу там информацию из Хабаровска, вот просто не вижу. Я не знаю, чем это объяснить, но мне бы очень хотелось, чтобы в этой ленте появилось больше о помощи дальневосточников, не только из Хабаровского края, но и Приморья, Сахалина, Якутии и остальных.

При этом хабаровчане очень активно помогают бойцам. Гуманитарку собирают не только в народном фронте, но и при участии властей, предпринимателей, простых жителей. Хабаровчане даже после работы спешат заняться делом – связать теплые вещи, помочь изготовить обмундирование. Другое дело, что о своем вкладе они особенно не распространяются, возможно, скромничают, но, по словам Натальи Пасики, если о деле говорить чаще и громче, то и принять участие в такой помощи захочет намного больше народу.

За последние дни в отделение ОНФ в Хабаровске поступило много обращений с вопросом, как перевести деньги. Люди приходят и лично, помимо переводов несут, что могут. А дети в Хабаровске пытаются поддержать бойцов своим вниманием – они рисуют картины и пишут письма солдатам в зону СВО.

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