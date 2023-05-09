В списках не значится: жительница Хабаровска около десяти лет добивалась, чтобы ее отца включили в Книгу Памяти Фото: Елена БЯНКИНА

Великая Отечественная война так или иначе оставила след на каждой российской семье. Мужья, отцы, братья уходили на фронт, оставляя своих близких. Отец Павлины Пасеуковой отправился на войну, когда ей не исполнилось еще и месяца. Тем не менее, она всегда восторгалась самоотверженностью своего папы и почти десять лет добивалась, чтобы его имя увековечили в Книге Памяти.

В списках не значится: жительница Хабаровска около десяти лет добивалась, чтобы ее отца включили в Книгу Памяти Фото: Елена БЯНКИНА

Я ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНУСЬ

Федосеенко Михаил Андреевич родился в 1911 году, в 1928 женился на Матрене, любви всей его жизни. У пары родились шестеро детей. Последней была Павлина, она родилась 23 октября 1941 года, а двумя днями позже Михаил по повестке отправился на фронт. Его определили под Сталинград.

- Я не помню, была совсем маленькая, но мама рассказывала, что перед отъездом он взял меня на руки, улыбнулся и поцеловал. Сказал, что обязательно вернется. Хотел перевести нас на Запад, к лучшей жизни, чтобы мы ни в чем не нуждались. Но, к сожалению, не вышло, - делится воспоминаниями об отце хабаровчанка.

Михаил погиб 8 февраля 1943 года. Он был водителем и осколки от мины попали ему в живот. Смерть была скоропостижной. Его не довезли даже до госпиталя. Похоронен он в Братской Могиле.

ТАКОГО В СПИСКАХ НЕТ

Долгом дочери стало увековечить имя отца в Книге Памяти. Но это оказалось крайне сложной задачей. В начале девяностых Павлина отправила запрос в Книгу Памяти Амурской области, но нужно было предоставить документы, удостоверяющие личность Михаила Андреевича, его службу на фронте и похоронку. К сожалению, необходимых документов не оказалось, поскольку они были утеряны со временем.

В списках не значится: жительница Хабаровска около десяти лет добивалась, чтобы ее отца включили в Книгу Памяти Фото: Елена БЯНКИНА

Павлина обратилась в Подольский архив, в котором были дубликаты документов. Но он сгорел. Родственники не отчаялись и написали в станицу Качалина, чтобы местные следопыты обнаружили захоронения или какую-либо информацию о Михаиле. Но каждый раз сведений не поступало.

- Мы писали даже в пионерские объединения, чтобы раздобыть хоть толику информации. Под Сталинградом творились страшные вещи, это было кровавое сражение. У нас не осталось никаких связей с его военными товарищами, все архивы сгорели, а похоронка пропала при переезде. Но я не сдавалась, я должна была сделать так, чтобы подвиг и смерть папы помнили.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

В 1997 году Амурский областной военный комиссариат все же одобрил прошение Павлины. Имя Михаила Андреевича Федосеенко было напечатано в четвертом томе Книги Памяти. Женщина говорит, что это был важный день в ее жизни.

В списках не значится: жительница Хабаровска около десяти лет добивалась, чтобы ее отца включили в Книгу Памяти Фото: Елена БЯНКИНА

- Когда я забирала книгу, то чувствовала себя очень гордой и счастливой. Да, я не помню папу, но он всегда был в моей жизни – по рассказам мамы и старших сестер. Когда я пришла домой и нашла его имя, я заплакала. Значит, все это было не зря, - говорит женщина.

Теперь уже у внучки Михаила Андреевича Ларисы появилась цель. Она хочет, чтобы имя ее дедушки было увековечено на Мамаевом Кургане. Ведь никто не должен быть забыт.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Парад Победы 9 мая в Хабаровске: стройные «коробки», Герой России во главе колонны и «Марш Героев Донбасса»

Парад Победы 9 мая в Хабаровске завершился «Маршем Героев Донбасса» (подробнее)