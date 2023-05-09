Парад Победы 9 мая в Хабаровске стал самым многочисленным на Дальнем Востоке Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Парад Победы 9 мая в Хабаровске стал самым многочисленным на Дальнем Востоке. Чеканя шаг, по главной площади города прошли тысячи военных, сотрудников ведомств и курсантов. Десятки единиц советской и современной техники напомнили о славном прошлом и показали, что возможно в настоящем.

На главную площадь города внесли государственный флаг РФ и Знамя Победы Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

В параде приняли участие сотрудницы полиции и женщины-военносужащие Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

- Наша безграничная благодарность защитникам Отечества, уничтожившим нацизм. Отвага, беспредельное терпение позволили нашему народу пройти все испытания и одержать победу. Творцы этой великой победы были маршалы и рядовые, ополченцы и труженики тыла, партизаны, весь советский народ. Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью тех, кто не вернулся с полей сражений, и ветеранов, которых мы сегодня чествуем, - сказал Михаил Носулев, временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа, генерал-лейтенант.

Начало Парада Победы ознаменовала фанфара сводного оркестра и команда: «Парад смирно» Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

ПАРАД ПОБЕДЫ 9 МАЯ 2023 ГОДА В ХАБАРОВСКЕ

Строевым шагом в Параде Победы в Хабаровске прошла рота почетного караула Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Участниками парада стали офицеры и рядовые Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Участницы парада покорили всех своими улыбками Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Начало Парада Победы в Хабаровске ознаменовала фанфара сводного оркестра и команда: «Парад смирно». Возглавил церемонию участник спецоперации, генерал-майор Алексей Ртищев. Первыми под барабанный бой прошла рота Уссурийского суворовского военного училища. Суворовцы задали темп движения для других парадных расчетов, и на марш вышли другие стройные «коробки».

Суворовцы задали темп движения для других парадных расчетов Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Тренировка парада шла несколько дней Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Мы – дальневосточники, по праву гордимся своим вкладом в великую победу Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Строевым шагом в Параде Победы в Хабаровске прошли рота почетного караула, офицеры штаба Восточного военного округа, объединения Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны. Торжественное прохождение Воиск продолжили отдельное соединения прикрытия, мотострелки, бригада радиоэлектронной борьбы, инженерная бригада ВВО, полк радиационной, химической и биологической защиты, железнодорожные войска.

Всего в Параде Победы в Хабаровске приняли участие свыше 3100 человек Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Сотрудники Росгвардии Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Будущие пограничники Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Стройным маршем по площади прошли и те, кто защищает нас внутри страны. Спасатели, Росгвардия, будущие полицейские и пограничники. Завершили прохождение парадные расчеты кадетов, сводный отряд юнармейцев Хабаровска от 20 учебных заведений и кадеты. Всего в Параде Победы в Хабаровске 9 мая 2023 года приняли участие свыше 3100 человек - больше всех на Дальнем Востоке.

Сотрудники МЧС Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Парад прошел под дождем Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

ПАРАД ПОБЕДЫ В ХАБАРОВСКЕ

В составе механизированной колоны на Параде Победы прошли около 90 единиц военной техники и вооружения. Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

В составе механизированной колоны на Параде Победы 9 мая в Хабаровске прошли около 90 единиц военной техники и вооружения. Здесь было, на что посмотреть: легендарные танки Т-34 и ИС-3, самоходная артиллерийская установка ИСУ-152 «Зверобой» и реактивные минометы БМ-13 «Катюша». Эту колонну возглавил Герой Российской Федерации гвардии полковник Азатабек Омурбеков.

Здесь было, на что посмотреть: легендарные танки Т-34, ИС-3 и реактивные минометы «Катюша» Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Механизированная колонна порадовала зрителей парада Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Следом в Параде Победы 9 мая 2023 года в Хабаровске прошли новейшие российские бронетранспортеры БТР 82А, модернизированные танки Т-80БВМ, самоходные гаубицы, модернизированные реактивные системы залпового огня, комплексы радиоэлектронной борьбы и другая техника. В состав механизированной колонны также вошли робототехнический комплекс разминирования «Уран-6» и аварийно-спасательные машины специального назначения.

В параде прошли прошли новейшие российские бронетранспортеры, модернизированные танки, самоходные гаубицы и многое другое Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

В финале прошлаколонна из 18 ретро-машин: фронтовые внедорожники, легендарная «полуторка» ГАЗ-АА, «трехтонка» ЗИС-5, прошедшие через Великую Отечественную войну. Все авто освобождали северо-восток Китая от квантунской армии Японии. Завершил Парад Победы 9 мая в Хабаровске сводный оркестр Хабаровского гарнизона песней «Марш Героев Донбаса». Ее написали дальневосточники Вадим Лисихин (композитор) и Василий Ушаков (автор текста).

В финале прошла колонна из 18 ретро-машин Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Завершил Парад Победы сводный оркестр Хабаровского гарнизона песней «Марш Героев Донбаса» Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

ПАРАД ПОБЕДЫ В ХАБАРОВСКЕ 9 МАЯ

- Мы – дальневосточники, по праву гордимся своим вкладом в великую победу. Подвиги наших Героев помнит Москва, Ленинград, Сталинград, Курская дуга и Берлин. 28 дальневосточных соединений и частей, отличившихся в боях с захватчиками, удостоены почетных наименований и наград. В историю страны и военного искусства вошла переброска 20 стрелковых дивизий, восьми танковых соединений с Дальнего Востока к Москве для решающей битвы, которая остановила врага на подступах к столице и положила начало первым победам наших войск. Снаряды, орудия, техника, самолеты, сделанные у нас в крае, помогали гнать захватчиков с нашей земли, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Глядя на стройные ряды военнослужащих и устрашающую технику, о своем прошлом вспомнил 96-летний ветеран Леонид Баланда. Он служил в 13-м отдельном линейном батальоне связи, обслуживал высокочастотную (правительственную) связь. Ему довелось участвовать в разгроме милитаристской Японии, освобождении Кореи и пройти всю Маньчжурию. В боях он спас жизнь командиру полка и увидел, как совершил харакири японский снайпер-смертник, прикованный цепью к стропилам на крыше двухэтажного дома.

Ветеран Леонид Баланда с дочерью Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- Очень хорошие остались впечатления о сегодняшнем Параде. Праздник есть праздник, и никакой дождь его ни за что не испортит. Приятно, что наше государство, наша сила остаются прежними, мы не боимся никого и ничего. Очень важно праздновать День Победы, приводить на парад детей, чтобы они с детского сада знали о подвиге нашего народа, - поделился участник Великой Отечественной войны.

Парады Победы 2023 года проходят по всей стране. На Дальнем Востоке в торжественных церемониях принимают участие свыше 10500 человек, более 7100 из них - от Министерства обороны России. Задействовано порядка 295 единиц военной и специальной техники.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Как будут ходить автобусы 9 мая 2023 года в Хабаровске: расписание общественного транспорта на День Победы

Автобусы 9 мая в Хабаровске будут ходить до ночи (подробнее)

Перекрытие дорог в Хабаровске 9 мая 2023 года: список, схема ограничения движения во время Парада Победы

Перекрытие дорог в Хабаровске 9 мая начнется с 5:00 часов (подробнее)

9 Мая 2023 в Хабаровске: куда сходить на День Победы

Празднование Дня Победы в Хабаровске пройдет на нескольких площадках города (подробнее)

Праздничный салют на 9 Мая запустят в Хабаровске

Увидеть красочное представление можно будет в 22:00 (подробнее)