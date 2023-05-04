День Победы краевая столица начнется отмечать с парада войск Хабаровского гарнизона Фото: Александра ШОПЕНКО

День Победы краевая столица начнет отмечать с парада войск хабаровского гарнизона. Стройными «коробками» пройдут военные, сотрудники ведомств, кадеты и курсанты, следом по центру города проедут техника и ретроавтомобили. Чтобы ничего не помешало празднованию, запланировано перекрытие дорог в Хабаровске 9 мая 2023 года.

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ 9 МАЯ В ХАБАРОВСКЕ

Перекрытие дорог 9 мая в Хабаровске будет проходить в несколько этапов. Ограничения движения запланированы с 5:00 до 7:00 и с 10:00 до 12:00. В это время перекроют улицы:

- Восточное шоссе (от Нововыборгской до Ленинградской);

- Ленинградскую (от Восточного шоссе до Карла Маркса);

- Ленина (от Ленинградской до Шеронова);

- переулок Облачный (от КПП 2 воинской части 74854 до Лейтенанта Орлова);

- Лейтенанта Орлова (от Волочаевской до Гамарника);

- Дикопольцева (от Гамарника до Уссурийского бульвара);

- Пушкина (от Ленина до Амурского бульвара);

- Гоголя (от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского);

- Уссурийский бульвар (от Шеронова до Дикопольцева).

КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ 9 МАЯ 2023 ГОДА В ХАБАРОВСКЕ

Очередное ограничение движения на День Победы в Хабаровске будет действовать с 7:30 до 12:30. Перекроют улицы:

- Муравьева-Амурского (от Комсомольской площади до Гоголя);

- Карла Маркса (от Гоголя до Московской);

- Пушкина (от Ленина до Амурского бульвара);

- Гоголя (от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского);

- Уссурийский бульвар (от Шеронова до Дикопольцева);

- четную сторону Амурского бульвар (от Шеронова до Дикопольцева);

- Дикопольцева (от Амурского бульвара до Гамарника).

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ НА ВРЕМЯ САЛЮТА 9 МАЯ В ХАБАРОВСКЕ

В завершение празднования Дня Победы над краевой столицей «распустится» фейерверк. Во время салюта на 9 Мая в Хабаровске также запланировано перекрытие дорог. С 19:00 до 23:30 движение ограничат на улицах:

- Муравьева-Амурского (от Комсомольской площади до Калинина);

- Ленина (от Тургенева до Калинина);

- Тургенева (от Ленина до переулка Дьяченко);

- по переулку Дьяченко;

- Комсомольской (от Ленина до Серышева);

- Шевченко (от Уссурийского бульвара до переулка Дьяченко);

- Серышева (от ворот стадиона имени Ленина до улицы Калинина);

- по Амурскому бульвару (от центрального стадиона имени Ленина до улицы Калинина).

ГДЕ БУДЕТ ЗАПРЕЩЕНА ПАРКОВКА 9 МАЯ 2023 ГОДА В ХАБАРОВСКЕ

На время салюта 9 мая 2023 в Хабаровске с 19:00 до 23:30 нельзя будет парковаться в центре города. Парковку запретят на улицах:

- Амурский бульвар (от центрального входа на стадион имени Ленина до улицы Калинина);

- Серышева (от ворот стадиона имени Ленина до улицы Калинина);

- на Комсомольской площади и площади Славы;

- Шевченко (от Муравьева-Амурского до переулка Дьяченко);

- Тургенева (от Муравьева-Амурского до переулка Дьяченко);

- в переулке Дьяченко.

Общественный транспорт 9 мая 2023 года будет ходить до 23:30.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как будут ходить автобусы 9 мая 2023 года в Хабаровске: расписание общественного транспорта на День Победы

Автобусы 9 мая в Хабаровске будут ходить до ночи (подробнее)

Перекрытие дорог в Хабаровске: список, схема перекрытия

Перекрытие дорог в Хабаровске начнется с 26 апреля (подробнее)