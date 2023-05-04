День Победы краевая столица начнется отмечать с парада войск Хабаровского гарнизона
Фото: Александра ШОПЕНКО
День Победы краевая столица начнет отмечать с парада войск хабаровского гарнизона. Стройными «коробками» пройдут военные, сотрудники ведомств, кадеты и курсанты, следом по центру города проедут техника и ретроавтомобили. Чтобы ничего не помешало празднованию, запланировано перекрытие дорог в Хабаровске 9 мая 2023 года.
Перекрытие дорог 9 мая в Хабаровске будет проходить в несколько этапов. Ограничения движения запланированы с 5:00 до 7:00 и с 10:00 до 12:00. В это время перекроют улицы:
- Восточное шоссе (от Нововыборгской до Ленинградской);
- Ленинградскую (от Восточного шоссе до Карла Маркса);
- Ленина (от Ленинградской до Шеронова);
- переулок Облачный (от КПП 2 воинской части 74854 до Лейтенанта Орлова);
- Лейтенанта Орлова (от Волочаевской до Гамарника);
- Дикопольцева (от Гамарника до Уссурийского бульвара);
- Пушкина (от Ленина до Амурского бульвара);
- Гоголя (от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского);
- Уссурийский бульвар (от Шеронова до Дикопольцева).
Очередное ограничение движения на День Победы в Хабаровске будет действовать с 7:30 до 12:30. Перекроют улицы:
- Муравьева-Амурского (от Комсомольской площади до Гоголя);
- Карла Маркса (от Гоголя до Московской);
- Пушкина (от Ленина до Амурского бульвара);
- Гоголя (от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского);
- Уссурийский бульвар (от Шеронова до Дикопольцева);
- четную сторону Амурского бульвар (от Шеронова до Дикопольцева);
- Дикопольцева (от Амурского бульвара до Гамарника).
В завершение празднования Дня Победы над краевой столицей «распустится» фейерверк. Во время салюта на 9 Мая в Хабаровске также запланировано перекрытие дорог. С 19:00 до 23:30 движение ограничат на улицах:
- Муравьева-Амурского (от Комсомольской площади до Калинина);
- Ленина (от Тургенева до Калинина);
- Тургенева (от Ленина до переулка Дьяченко);
- по переулку Дьяченко;
- Комсомольской (от Ленина до Серышева);
- Шевченко (от Уссурийского бульвара до переулка Дьяченко);
- Серышева (от ворот стадиона имени Ленина до улицы Калинина);
- по Амурскому бульвару (от центрального стадиона имени Ленина до улицы Калинина).
На время салюта 9 мая 2023 в Хабаровске с 19:00 до 23:30 нельзя будет парковаться в центре города. Парковку запретят на улицах:
- Амурский бульвар (от центрального входа на стадион имени Ленина до улицы Калинина);
- Серышева (от ворот стадиона имени Ленина до улицы Калинина);
- на Комсомольской площади и площади Славы;
- Шевченко (от Муравьева-Амурского до переулка Дьяченко);
- Тургенева (от Муравьева-Амурского до переулка Дьяченко);
- в переулке Дьяченко.
Общественный транспорт 9 мая 2023 года будет ходить до 23:30.
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