Праздник завершится грандиозным салютом Фото: Кристина Захарченко

Для жителей Хабаровска подготовили масштабную программу празднования Дня победы 2023. В течение дня состоится парад, салют, а также всевозможные выставки, мастер-классы и концерты. Рассказываем, где и как пройдет 9 Мая 2023 в Хабаровске.

Парад 9 мая 2023 в Хабаровске

Парад Победы 9 мая станет одним из ключевых событий дня. Он начнется на площади имени Ленина в 10:00. В 9:45 пройдет обращение Михаила Дегтярева, губернатора Хабаровского края к жителям города и ветеранам Великой Отечественной войны.

Сразу после парада на мемориале Славы пройдет возложение венка и цветов к Вечному огню. Начало церемонии назначено на 11:40.

Программа мероприятий на 9 Мая 2023 в Хабаровске

Помимо парада в городе будут проходить другие тематические мероприятия. В 18:00 на площади Славы состоится Всероссийская акция «Вальс Победы». Хабаровск присоединится к мероприятию. На открытой площадке более 100 танцевальных пар, одетых в стиле военных лет, станцуют вальс под музыку тех времен.

Бессмертный полк 2023 в Хабаровске

9 Мая жители смогут принять участие в акции «Бессмертный полк». Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Портреты Героев можно разместить на машинах, на одежде, на значках, на сумках или на своих страницах в соцсетях. Шествия в 2023 году не будет, но фотографии участников Великой Отечественной войны уже публикуют все желающие на любой удобной платформе. Кроме того, к 9 Мая можно будет зарегистрировать героя через сайт «Бессмертного полка». Портреты, отправленные на сайт, будут транслироваться по телевидению в День Победы вместе с праздничной программой и парадом.

Куда пойти с детьми 9 мая 2023 в Хабаровске: выставки и театры

9 Мая в Хабаровске с 13:00 начнутся тематические мероприятия для жителей. Их можно будет посетить всей семьей. Праздничный концерт пройдет на парковке ТЦ «ЭВР» с 13:00. Также на территории будет работать полевая кухня. Вход для всех желающих свободный.

В Гродековском музее пройдут экскурсии «Военные реликвии», «Дальневосточники в годы Великой Отечественной войны», «Их именами названы улицы». У артиллерийских пушек около музея пройдет патриотическая акция «Пока музыка звучит, пушки молчат».

В Дальневосточном художественном музее Хабаровска состоится экскурсия «Тайны былых сражений».

В парке имени Муравьева-Амурского пройдет концерт «Голоса Победы». Вечером в краевом театре драмы покажут театрализованный концерт «Майский лес». А днем перед зданием Дальневосточной государственной научной библиотеки пройдет «Книжный Парад Победы».

Мастер-классы 9 мая 2023 в Хабаровске

Для жителей приготовили бесплатные мероприятия. В парке «Арлекин» можно будет посетить аттракцион «Иллюзион». Акция действует только для детей и их родителей. Пускать на аттракцион будут детей возрастом старше пяти лет.

В Гродековском музее пройдет мастер-класс «Письма Победы». Участники смогут познакомиться с коллекцией музея: солдатскими треугольниками, открытками-плакатами, почтовыми карточками. На мероприятии расскажут о символике поздравительных почтовых карточек советского периода. Участники подпишут и заберут с собой репринтную открытку из собрания музея. Мероприятия пройдут в 13:00 и 14:00. Стоимость составит от 150 до 450 рублей.

Студия «Яр-гончар» проведет мастер-класс «Танковый бой». Дети изучат модели танков, создадут свои из глины, а в конце посоревнуются друг с другом и выберут победившую команду. Стоимость мастер-класса 300 рублей, он начнется в 10:00 в студии на Первомайской, 11.

На базе «Амур» пройдет бесплатный мастер-класс по начальной военной подготовке. В программу курса входят выставка стрелкового оружия Армии России, основы оказания доврачебной помощи и основы экипировки. Для участия необходима предварительная запись. Мероприятие проводится инструкторами всероссийского движения «Рокот» при поддержке комитета по внутренней политики Хабаровского края.

Салют на 9 Мая 2023 в Хабаровске

Празднование 9 Мая в Хабаровске завершится традиционно салютом. Салют на День Победы 2023 в Хабаровске запустят в 22:00 с площадки на набережной Амура. Увидеть его можно будет в районе стадиона имени Ленина. Военные произведут 30 залпов из шести гаубиц БС-3. Кроме того, также будут использованы салютные установки на базе «КамАЗа».

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