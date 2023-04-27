Предприятия Хабаровского края будут устанавливать у себя стенды с портретами героев Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Хабаровского края и краевой столицы обязательно примут участие в шествии «Бессмертного полка» в 2023 году. Правда, традиционного очного парада с портретами не будет, однако почтить память героических предков люди могут самыми разными способами. В этом году полк запускает новые форматы - портрет своего предка, участвовавшего в Великой Отечественной войне, можно размещать везде.

- Новые форматы предполагают то, что автолюбители будут размещать фотографии своих героев, участников Великой Отечественной войны, на стеклах автомобилей. Кто-то может разместить фотографию своего героя на одежде, например, изготовить значок с его изображением. Те, кто выполняет свой служебный долг в День Победы, например, водители общественного транспорта, могут сделать бейдж с изображением своего дедушки или прадедушки, - говорит Андрей Белоглазов, руководитель штаба регионального отделения Общероссийского движения «Бессмертный полк России» в Хабаровском крае.

Помимо этого, особое внимание организаторы предлагают уделить социальным сетям. На своих личных страницах можно разместить информацию о ветеранах, о героях, чью память жители хотят почтить. Также на День Победы можно заменить аватары в своих мессенджерах на портреты героев.

- На телевидении будет проходить трансляция участников «Бессмертного полка», то, что мы делали в период пандемии. Поэтому вариантов проведения «Бессмертного полка», любимого шествия всенародного, у нас в этом году достаточное количество.

Зарегистрировать героя можно через сайт полка. В День Победы портреты будут транслировать по телевидению. Некоторые предприятия, организации будут в своих помещениях устанавливать собственные стенды с портретами и информацией о героях.

9 Мая жители России считают самым главным праздником. Этот день отмечают практически в каждой семье, вспоминают своих почивших родственников, сражавшихся за Родину. В этом году формат полка стал более масштабен, безграничен, без внимания в этот день не останется ни один герой.

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