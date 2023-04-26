Каждый колымчанин сможет почтить память своего предка - героя Великой Отечественной войны Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Большинство массовых мероприятий в мае 2023 года в регионах России проводить не будут. Традиционное шествие с портретами героев в рамках акции «Бессмертный полк» также не состоится, в этом году оно пройдет в ином формате. На Колыме жителям предложили почтить память предков, участвовавших в Великой Отечественной войне, иначе. Портреты героев можно поставить на аватары в социальных сетях, а также нанести изображения на окна в квартирах.

Как отметили в правительстве Магаданской области, вместо шествия колымчане-автомобилисты могут присоединиться к «Бессмертному автополку». На стеклах машин можно поместить фотографии ветеранов, их наград или краткое описание совершенных подвигов.

- Продолжится ставшая уже традиционной акция «Бессмертный полк онлайн». Как и в прежние годы, участники акции могут загрузить фото своих героев на сайт polkrf.ru, - трансляция этих фотографий пройдет в День Победы, - сообщили власти региона.

Аватары для социальных сетей можно подготовить тоже через сайт полка. В учреждениях и на предприятиях поставят стенды с фотографиями солдат Великой Отечественной войны.

Кроме того, жителям предложили напечатать лица героев-предков на футболках, и 9 мая носить этот предмет одежды, или выложить в социальных сетях с хэштегом #героиснами свое фото в футболке с портретом героя.

Что касается нанесения символики Дня Победы на окна домов, то здесь жители не ограничены в фантазии, изобразить можно что угодно, но в тематике праздника. Вероятно, кто-то даже нарисует портрет своего предка - героя Великой Отечественной войны.

- В этом году добавлена специальная номинация, направленная на поддержку военнослужащих, выполняющих задачи в ходе СВО #СвоихНеБросаем. Чтобы принять участие в акции, нужно: украсить окна в соответствии с выбранной номинацией, опубликовать фото на странице «ВКонтакте» и указать хэштег номинации и хэштеги #Окна_Победы #молодежь49 #Магаданская_область, - рассказали в правительстве.

Те, кому нужна помощь в подготовке к празднику, могут обратиться в региональный волонтерский штаб «Бессмертного полка».

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