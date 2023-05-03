Хабаровчанам пообещали невероятное зрелище и яркие огни Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В Хабаровске запустят праздничный салют в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Он состоится 9 мая в 22:00.

Запускать фейерверки на День Победы в Хабаровске будут военнослужащие сводного салютного дивизиона мотострелкового соединения Восточного военного округа. Красочное представление на 9 Мая смогут увидеть все жители Хабаровска.

Салют победы 2023 в Хабаровске: будет ли, сколько площадок

Салют на День Победы 2023 в Хабаровске запустят в 22:00 с площадки на набережной Амура. Увидеть его можно будет в районе стадиона имени Ленина. Военные произведут 30 залпов из шести гаубиц БС-3. Кроме того, также будут использованы салютные установки на базе «КамАЗа».

- На данный момент с военнослужащими проводится слаживание расчетов орудий в составе батарей для отработки синхронности выстрелов, - рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе Восточного военного округа.

Хабаровчане 9 мая 2023 увидят более 20 видов различных салютных зарядов. Небо над городом окрасится в красный, белый, зеленый и другие цвета. Как отмечают организаторы зрелища, шоу будет включать несколько оттенков и сочетаний цветов. Все вместе это позволит увидеть этажность и объем салюта. Зрелище будет красивым и запоминающимся.

Программа на 9 Мая в Хабаровске: будут ли мероприятия

Напомним, 5 мая в Хабаровск приедет ретропоезд «Победа». Он придет на железнодорожный вокзал с утра и простоит до 10:20. В поезде времен прошлого столетия будут тематические вагоны, а также на станции пройдет праздничный концерт. Кроме того, 9 Мая жители смогут принять участие в акции «Бессмертный полк». В 2023 году в Хабаровске не будет традиционного шествия, но мероприятие пройдет в онлайн-формате. Для этого придумали и новые форматы. Портреты героев можно будет разместить везде: на машинах, на одежде, на значках, на что хватит фантазии.

Организаторы акции также предложили делиться фотографиями предков в социальных сетях и мессенджерах, публиковать посты с рассказами о своих родственниках. Кроме того, к 9 Мая можно зарегистрировать героя через сайт «Бессмертного полка». Портреты, отправленные на сайт, будут транслироваться по телевидению в День Победы вместе с праздничной программой и парадом.

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