Ехали с мертвой женщиной в салоне: пассажирка скончалась в рейсовом автобусе до Хабаровска

На место срочно вызвали скорую Фото: Telegram/dps_lazo27

Мертвую женщину нашли на автовокзале в Переяславке. Тело обнаружили в салоне транспорта после остановки. Автобус следовал из Вяземского в Хабаровск, Переяславка была его промежуточным пунктом.

Еще ничего не подозревающие пассажиры автобуса проследовали на выход: отдохнуть, размять ноги. Для кого-то это и было местом назначения. Одна из пассажирок транспорта автобус не покинула, хотя билет был куплен только до Переяславки. Когда люди проходили мимо, они заподозрили неладное. Женщина не просто спала, а совершенно не двигалась. Тогда кто-то решил спросить, все ли с ней в порядке. К ужасу очевидцев, она не пошевелилась, женщина уже была мертва.

Всех пассажиров в спешном порядке вывели на улицу. К автобусу сразу же вызвали медиков. Скорая помощь подтвердила смерть.

- По словам Ильи Аронии, главврача ЦРБ района имени Лазо, причины произошедшего еще выясняются. Вероятно, смерть наступила не на автовокзале, а раньше, когда женщина находилась в автобусе. Вскрытие еще не производилось, точной информации о причине пока нет, - рассказала «КП» - Хабаровск» Виктория Самотохина, представитель минздрава Хабаровского края.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «КП» - Хабаровск, что погибшая - 67-летняя Галина Белошниченко. Женщина ехала из Вяземского по билету до района имени Лазо. Она работала учителем биологии и долгое время занимала пост директора школы №20 в Вяземском.

- Она была очень хорошим человеком. Добрая и отзывчивая. Много лет посвятила школе. Как педагог всегда была терпеливой и справедливой. Что ученик заслужил, то и получил, - поделилась с «КП» - Хабаровск» Наталья, ученица Галины Александровны.

В ГИБДД «КП» - Хабаровск» сообщили, что случившееся не считается дорожно-транспортным происшествием, поэтому все обстоятельства гибели женщины будут выяснять другие ведомства. Точная причина, почему это произошло, станет известна после заключения медиков. Тело погибшей находится в районе имени Лазо.

Остальных пассажиров рейса пересадили в другой автобус, они продолжили путь до Хабаровска.

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