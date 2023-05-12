Смотрели, как толпой запинывают парней: зачинщиков жестокого избиения двоих человек задержал хабаровский ОМОН

Из толпы выкрикивались оскорбления и угрозы Фото: скриншот из видео

Четверых причастных к избиению жителей Хабаровска задержали сотрудники ОМОН. Массовая драка с участием толпы попала на камеру видеонаблюдения.

На кадрах более 20 человек стоят в круге и наблюдают за жестоким действом. Несколько парней запинывают ногами в лицо двоих мужчин, не дающих отпора. Одного ударом укладывают на землю, а затем продолжают колотить. Второго оттесняют к бордюру, а затем нападают.

Остальные участники потасовки молча наблюдают за происходящим. В толпе мелькают лица девушек и парней, никто из присутствующих не пытается оттащить агрессоров от жертв. Как рассказали очевидцы, с места событий доносились оскорбления и угрозы. Точные причины конфликта неизвестны. Как стало известно «КП» - Хабаровск», конфликт произошел давно. Точная дата остается неизвестной, но это случилось не в 2023 году. Однако о происшествии стало известно только сейчас.

Пострадавшие получили травмы, угрозы их жизни нет, но здоровье пострадало. В конце концов на зачинщиков драки вышли правоохранительные органы. В дома нападавших пришли сотрудники ОМОН и скрутили агрессивных парней. По неподтвержденным данным, им всем от 17 до 19 лет.

Когда сотрудники пришли в квартиру одного из подозреваемых, внутри была его мама. Женщина не понимала, что происходит, и просила все прекратить. Скорее всего, она не подозревала о содеянном ее сыном.

- В настоящее время обвиняемые содержатся под стражей. В ходе расследования будет дана объективная и всесторонняя правовая оценка действиям обвиняемых, - прокомментировала ситуацию Дарья Немцева, представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Задержанных подозревают в хулиганстве, совершенном группой лиц. Зачинщикам грозит до семи лет лишения свободы.

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