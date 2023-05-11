«Врезала ногой через окно»: 19-летнюю блогершу из Хабаровска избила приморская скандалистка

Место ДТП Фото: предоставлено героем публикации

19-летняя жительница Хабаровска с подругой решили погостить в приморской столице в период длинных праздничных выходных, но отдых был омрачен сразу двумя неприятными событиями.

- 6 мая я была во Владивостоке. На своей машине ехала в сторону Пушкинской. Навигатор сказал выполнить разворот на перекрестке, что я и начала делать. Остановилась, чтобы убедиться в отсутствии машин, но из-за слепой зоны не заметила внедорожник. На небольшой скорости я врезалась в колесо, - рассказала «КП» - Хабаровск» Эльвира Бондаренко, героиня статьи.

На Дальнем Востоке ни для кого не секрет, что стиль вождения во Владивостоке можно назвать «особенным». От удара у внедорожника спустило покрышку и лопнул диск. За рулем пострадавшего авто также оказалась «автоледи», которая тут же вылетела из машины и начала выкрикивать нецензурные выражения посреди улицы.

- Я была в шоке, так как ни разу не была в ДТП. Разумеется, я сразу же попросила прощения и предложила вызвать наряд ДПС, потому что свою вину в аварии не отрицала.

Владелица внедорожника решила вернуться к своему авто, чтобы оценить ущерб, но уже тогда в ее голове зрел план, который в будущем может выйти боком.

- Я решила полностью открыть окно, чтобы оглядеться. После этого повернулась к подруге, которая сидела на пассажирском сиденье, чтобы попросить ее вызвать экипаж ДПС. Услышав звук со стороны окна, я повернула голову назад, и в этот момент прилетел удар большой силы с ноги. На вопрос - зачем это было сделано, разъяренная женщина заявила: «Мало тебе? Выходи, еще получишь».

После такого неожиданного поворота героиня попросила свою подругу вызвать скорую помощь. Но не обошлось и без свидетелей. Проезжавший мимо аварийный комиссар заметил столкнувшиеся автомобили и остановился.

- Я подбегаю к нему и говорю, что меня ударила водительница пострадавшего автомобиля. Женщина начинает отрицать этот факт. На что я показываю комиссару след от ее ботинка на лице. Он сказал, что его увидел.

По словам девушки, дальше все было как в тумане. Она плохо помнит, как находилась в прибывшей карете скорой помощи, как писала объяснительную для сотрудников ГИБДД и подписывала схему ДТП.

- После оформления документов об аварии я сразу же направилась в отделение полиции, чтобы написать заявление о нападении. Эта женщина тоже приехала, но, как мне сказали сотрудники ДПС, она уже перестала отрицать вину и в объяснительной написала, что совершила удар в состоянии аффекта.

Чтобы засвидетельствовать полученные травмы, девушке пришлось отправиться по больницам. Врачи обнаружили у хабаровчанки сотрясение головного мозга, повреждение мягких тканей, контузию глаза, гематому глаза и дисторсию шейного отдела.

Врачи поставили несколько диагнозов Фото: предоставлено героем публикации

Из открытых источников информации удалось выяснить, что за рулем черного внедорожника была 58-летняя женщина, работающая врачом-гинекологом в одной из больниц Владивостока. По отзывам пациентов, это далеко не первый случай хамского поведения со стороны женщины.

«КП» - Хабаровск» продолжает следить за развитием событий.

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