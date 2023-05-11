Пожар оказался поджогом: в деле о смерти двух человек в Хабаровске произошел неожиданный поворот

Дом, в котором погибли два человека, опечатали Фото: @khabarray Фото: Социальные сети

Всплыли неожиданные подробности пожара, произошедшего в Хабаровске в ночь на 9 мая. В сгоревшем доме обнаружили трупы мужчины и женщины. Считалось, что возгорание произошло по неосторожности жильцов, но дело приняло новый оборот после заявления следкома о двойном убийстве.

9 мая около двух ночи жители улицы Тихой с ужасом обнаружили пожар в одноэтажном деревянном доме по соседству. Уже через несколько минут первая машина спасателей прибыла на место и принялась за работу. Позже к ним присоединился еще один наряд. Открытое горение удалось ликвидировать уже через полчаса.

Пожарные направились в дом на поиски возможных пострадавших, пока другие продолжали поливать конструкции водой, чтобы огонь не вспыхнул снова. В одной из задымленных комнат спасатели нашли мертвыми мужчину и женщину.

Поначалу все подробности случившегося держались в секрете. Все считали, что пожар случился по вине самих жильцов дома, которые неаккуратно обращались с огнем или электроприборами. Но спустя два дня молчание прервал следком.

- Открыто уголовное дело по признакам убийства. На телах погибших были обнаружены повреждения криминального характера. У женщины - травмы головы. По подозрению в совершении преступления задержан местный житель, - рассказала «КП» - Хабаровск» Дарья Немцева, старший помощник руководителя СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Эта новость породила в Сети новые теории. Если убийство действительно имело место, то не исключен и поджог дома. Возможно, преступник надеялся, что огонь уничтожит все улики.

Пока не установлены все детали произошедшего, информацию о личности подозреваемого тоже не разглашают. Следователи уже осмотрели место преступления, опросили свидетелей и назначили экспертизы.

В ходе расследования выяснилось, что жильцы дома не раз были замечены за употреблением алкоголя. Некоторые соседи говорят, что они не просто выпивали, а злоупотребляли спиртным. Возможно, горячительное и стало одной из причин трагедии. Но в этом еще предстоит разобраться следствию.

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НАЧАЛО ИСТОРИИ:

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