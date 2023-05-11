Пролетел два этажа: главе «управляйки» дали условное наказание за жуткую гибель мужчины в историческом здании Хабаровска

Прогнившие доски на шестом этаже не выдержали и рассыпались под ногами жильца Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

В центре Хабаровска собраны самые красивые здания города: научная библиотека, строения фирмы «Кунст и Альберс», Дом коммуны работников НКВД. Последний сильно выделяется величественным светлым фасадом необычной формы. Но во дворе здания нас ждет разочарование в виде обшарпанных стен, вразнобой оформленных окон и ветхих балконов. Один из таких обрушился 30 августа 2021 года и унес жизнь жильца исторического дома.

ОБРУШЕНИЕ БАЛКОНА ДОМА КОММУНЫ

Утром 71-летний мужчина вышел на общий балкон шестого этажа. Прогнившие доски не выдержали и рассыпались под ногами жильца. Он пролетел два этажа (на пятом и четвертом балконов не было) и рухнул на такой же обветшалый общий балкон. Пенсионер умер на месте до прибытия врачей.

Мужчина упал на общий балкон третьего этажа Фото: Прокуратура Хабаровского края

Погибший, как рассказывали жильцы Дома коммуны, был активистом и добивался капитального ремонта исторического здания. Он постоянно ходил в управляющую компанию и по разным инстанциям. Были даже какие-то победы в виде покраски стен и тому подобного. Но главной цели мужчина добиться не сумел.

Капитальный ремонт запланирован был, но только на 2036 год. МУП «Управляющая организация по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах» разводила руками: денег нет, жильцы не платят. В том же 2021 у управления госконтроля и лицензирования края появились вопросы к состоянию дома, в частности того самого балкона шестого этажа.

Жилец погиб на месте до приезда врачей Фото: Прокуратура Хабаровского края

ЧЕЛОВЕК ПОГИБ В ДОМЕ КОММУНЫ В ХАБАРОВСКЕ

Внеплановая проверка памятника архитектуры показала: доски на балконе зыбкие, балки гниют, есть трещины. «Управляйка» должна была устранить нарушения до 1 июля, но рабочие были якобы очень заняты, поэтому срок окончания работ перенесли на 1 ноября.

К моменту трагедии на шестом этаже были лишь развешаны предупреждения о том, что общие балконы опломбированы из-за поврежденного деревянного настила. С припиской: «В случае наступления аварийной ситуации снимаем с себя ответственность». Только вот правоохранительные органы решили иначе.

К моменту трагедии на шестом этаже были лишь развешаны предупреждения Фото: Прокуратура Хабаровского края

ОФИЦИАЛЬНО

Уголовное дело завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека». На скамье подсудимых оказался 42-летний исполняющий обязанности директора МУПа. По версии следствия, он не устранил в установленные сроки выявленные нарушения.

- По уголовному делу проведен широкий комплекс мероприятий, ряд судебных экспертиз, результаты которых позволили предъявить мужчине обвинение в совершении инкриминируемого преступления и направить уголовное дело в суд, - прокомментировала Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

В судебном заседании подсудимый вину не признал. Он сослался на то, что не знал об аварийном состоянии балкона. Но эта версия оказалась несостоятельной. В итоге и. о. директора управляющей компании признали виновным.

- Судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев условно - с испытательным сроком на четыре года и со штрафом в 300 тысяч рублей, - сообщила «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры края.

Приговор в законную силу не вступил.

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С ЧЕГО НАЧИНАЛОСЬ:

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