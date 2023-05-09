Задохнулись и сгорели: огонь унес жизни двух человек в Хабаровске

Сгоревший дом на улице Тихая Фото: @khabarray Фото: Социальные сети

Ночное спокойствие Тихой улицы нарушил звонкий треск раскаленной древесины. Частный сектор разбудили одиночные крики испуганных жителей. Они в панике наблюдали, как дом их соседей медленно утопает в языках пламени. Было ясно – если внутри кто-то есть, шансы на их спасение из огненной ловушки стремительно близились к нулю.

РОКОВАЯ НОЧЬ

Первыми пожар в одноэтажном деревянном доме заметили соседи около двух ночи. К тому моменту пламя уже успело разгореться внутри постройки. Примерно в 2:10 очевидцы вызвали спасателей. Уже через пару минут к месту ЧП подъехала первая пожарная машина. Расчеты сразу подали воду в место возгорания, не дожидаясь подмоги. Совсем скоро им на помощь приехало еще одно подразделение. Спасатели действовали быстро, чтобы не допустить распространение огня на крышу дома.

На локализацию пламени ушло 13 минут. Уже в 2:32 получилось устранить открытое горение, но угроза повторного возгорания все еще сохранялась из-за тлеющих деревянных перекрытий. Несмотря на опасность, звенья газодымозащитной службы направились в дом на поиски пострадавших. Видимость была плохой из-за густого дыма, заполонившего комнаты. Уже через несколько минут среди сгоревших вещей и мебели спасатели обнаружили два тела.

Еще около двух часов продолжалась проливка деревянных стен и домашних вещей. Расчеты отчитались о ликвидации пожара в 4:42. Только после этого на место были допущены дознаватели. К ним присоединились сотрудники следственного комитета.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

В ведомствах обстоятельства трагедии пока не разглашают.

- Личности погибших еще устанавливаются. Официальной версии о причинах пожара пока нет. Над этим работают органы дознания, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Потворова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В следкоме также пока не называют детали происшествия. Сотрудники еще работают на месте пожара. Сгоревший дом опечатали, чтобы посторонние не могли проникнуть на территорию.

По неподтвержденной информации, погибшие – мужчина и женщина. В соцсетях пишут, что сначала они задохнулись из-за угарного газа, а после их тела сгорели в огне. Однако в официальных источниках подтверждений этой информации нет.

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