Поджигатель вернулся: в Комсомольске-на-Амуре продолжает орудовать банда уничтожителей машин

Горящую машину увидели прохожие Фото: скриншот из видео

Поджоги машин уже стали пугающей тенденцией в Комсомольске-на-Амуре. С февраля здесь участились случаи таких происшествий. Так во дворе жилого дома на Дикопольцева вновь обнаружили горящий автомобиль.

ВЕРНУЛСЯ?

Пожар заметили прохожие. Серебристая машина, припаркованная у многоэтажки, вспыхнула ночью. Хозяин автомобиля заметил происходящее и сразу же набрал на «112». На место прибыли пожарные и потушили пламя.

- Звонок поступил на пульт в 21:47. Оперативно на место прибыл состав пожарной части Комсомольска. Огонь устранили уже к 22:00. Горели двигательный отсек и приборная панель автомобиля, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Потворова, представитель ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

К счастью, обошлось без пострадавших. Владелец машины был на месте и наблюдал за тушением. Точные причины пожара не названы, их выяснением занимаются сотрудники Госпожнадзора и полиции.

ХАОТИЧНЫЕ ПОЖАРЫ

Это уже не первый и не второй случай таких странных пожаров во дворах города. В Комсомольске поджогами машин занимались сразу несколько человек: банда «профи» и серийный поджигатель. Последнего поймали в конце апреля.

Другая сгоревшая машина Фото: предоставлено героем публикации

28-летний мужчина спалил несколько автомобилей местных жителей. Первой он поджег машину стоимостью семь миллионов рублей жителя Привокзального района. Спустя несколько дней он таким же образом уничтожил иномарку 35-летней жительницы того же района. Транспорт стоил 500 тысяч рублей.

После задержания мужчина сознался в преступлении, объяснив, что уничтожал чужое имущество из зависти. Он бродил по улицам города ночью, находил машины и обливал их горючим, а после бросал спичку. Сразу после этого злоумышленник сбегал прочь.

- На мужчину завели уголовное дело по признакам умышленного уничтожения чужого имущества. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, - рассказали «КП» - Хабаровск» в УМВД России по Хабаровскому краю.

«ПРОФИ»

Еще одну серию поджогов устроили другие люди. Одновременно с тем одиночкой в городе действовала группа злоумышленников, которые не просто сжигали автомобили. Сначала они взламывали транспорт и увозили в безлюдные места. Там авто разбирали на запчасти, после чего уничтожали улики огнем.

Владельцы находили авто в печальном состоянии. Ремонту они не поддавались Фото: предоставлено героем публикации

- Ночью из двора дома пропал мой «Марк». Знакомые прислали видео из соцсетей, на котором я узнал свою обгоревшую машину. Я поехал на место, где ее нашли, и убедился. Его угнали и разобрали на запчасти. Вынесли все, что могли. Главное, пропал дорогущий новый редуктор, который. Видно, что это не какие-то малолетки, а профессионалы. Они знают, как снять с сигнализации, как разбираются детали, куда отвезти машину, - рассказал «КП» - Хабаровск» Дмитрий, пострадавший.

Мужчина сообщил, что таким же способом уничтожили еще несколько машин. На пустыре, куда угнали «Марк», он нашел обгорелые шины с других автомобилей, а также несколько одинаковых стаканов из-под кофе: один свежий и несколько старых. Пострадавший надеется, что преступников найдут так же, как и того мужчину.

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