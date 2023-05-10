«Не заметил умирающих детей»: отец двоих малышей рассказал, почему они погибли, пока он спасался из горящей квартиры в Комсомольске

Деревянное здание с сайдингом вспыхнуло, как спичка Фото: Прокуратура Хабаровского края

Появились подробности страшного пожара в одном из бараков Комсомольска-на-Амуре. В происшествии погибли двое малолетних детей. Мальчику было три, а девочке два года.

По предварительной информации, сообщалось, что родителей в момент возгорания не было дома. Оказалось, что в трехкомнатной квартире на втором этаже вместе с детьми находился отец. Ему удалось выбраться из горящего здания и спастись. Малыши остались внутри и погибли. Их тела нашли без признаков жизни спасатели, проводившие эвакуацию жильцов. «КП» - Хабаровск» удалось выяснить детали того вечера: почему дети остались одни, и где в это время были их родители.

В квартире в поселке Берлин 1 микрорайона «Дружба» жила семья из четырех человек: 34-летний папа с родными детьми и его сожительница. В тот вечер 7 мая женщина ушла из дома в магазин. В это время отец напился и уснул на диване. Дочь и сын остались предоставлены сами себе.

Спасателям позвонили только в 19:00. К этому времени пламя в бараке полыхало уже за пределами лишь одной квартиры. Как сообщат в МЧС позднее, пожарных на место вызвали слишком поздно: пламя невероятно быстро распространялось по деревянному зданию, усугубляя ситуацию. Во сколько точно начался пожар, неизвестно.

Пять жильцов смогли спастись самостоятельно Фото: Прокуратура Хабаровского края

Отец рассказал свою версию событий. По его словам, он внезапно проснулся у себя дома от того, что стал задыхаться. Вокруг все было затянуто густым едким дымом. Откашливаясь, он вскочил с дивана и бросился прочь из жилья. Спуститься вниз он смог сам. На вопрос: «Почему не взял с собой детей и не спас от огня», мужчина ответил, что не заметил их.

На данный момент неизвестно, как именно вспыхнул пожар. Пока ясно, что началось возгорание именно с той квартиры, где были дети. Пожарных на место вызвали соседи, когда заметили дым в подъезде. Покинуть дом смогло еще четыре человека.

- Пожар локализовали к 19:21, а полностью ликвидировали к 21:09. Группа пожарных зашла внутрь и в ходе разведки обнаружила тела детей в помещении, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Последствия пожара оказались серьезные: погибли двое малышей. От квартиры почти ничего не осталось: полностью выгорели две комнаты, чердачное перекрытие и крыша. Причины возгорания выясняют сотрудники Госпожнадзора.

- Комсомольская-на-Амуре прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. В ее рамках устанавливается, был ли признан дом аварийным жильем. Также будет дана оценка действиям ПДН. Установлено, что семья на учете не состояла, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, старший советник юстиции прокуратуры Хабаровского края.

Следственный комитет России по Хабаровскому краю и ЕАО завел уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум лицам. Сейчас по делу ведется следствие: проводятся экспертизы, выясняются обстоятельства случившегося.

Ответы на большинство вопросов в данной истории появятся позднее. «КП» - Хабаровск» продолжает следить за развитием событий.

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