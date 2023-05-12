Умирая, прошептала имя убийцы: жертва из ЕАО помогла раскрыть тайну своей смерти

На преступный путь мужчина встал 19 лет назад Фото: Нейросеть Kandinsky (ПАО Сбербанк)

Умирающую жительницу ЕАО везли на скорой в больницу. Женщина не приходила в сознание и еле дышала. На кушетке очнулась лишь на миг: чтобы сказать, кто виновен в ее смерти. До конца дня дожить она не смогла, скончалась на руках медиков.

НЕ ПРОДЕРЖАЛСЯ И ДНЯ

74-летняя женщина пострадала от рук мужчины, с которым была хорошо знакома, он был ее соседом в поселке Лондоко-завод. В последнее время его дом стоял совсем заброшенным, владелец отбывал свой шестой по счету срок в тюрьме. Женщина и не подозревала, что в этот день он возвращается обратно в родной поселок.

38-летний мужчина встал на преступный путь десять лет назад, получив первое наказание за кражу, когда ему было 20 лет. С тех пор он попадал в тюрьму еще пять раз: за грабежи и избиения людей. Вышел на свободу он 10 июня 2022 года.

Именно в этот день около девяти вечера у него в голове созрел новый план преступления. Ночью он отправился к своей соседке, зная, что та живет совсем одна. Забрался внутрь, в это время женщина уже спала. Прошел дальше в комнату и нашел кошелек с 25 тысячами рублей. Забрав деньги, он отправился искать, что еще можно украсть из дома.

Шурша одеждой и скрипя полом, мужчина разбудил владелицу. Женщина вышла в коридор и увидела соседа. Она даже не успела ничего сказать, как тот набросился на нее. Руками он начал бить хозяйку по голове, пока она не обмякла и не упала на пол. После этого мужчина продолжил рыскать по дому. Не обнаружив ничего ценного, выскочил на улицу и убежал к себе.

ПРИШЛА В СОЗНАНИЕ НА МИГ

Раненую пострадавшую обнаружила ее подруга. Женщина зашла навестить приятельницу. Увидев ее на полу, сразу же позвонила в скорую. Медики срочно повезли пострадавшую в больницу. Она ненадолго пришла в себя и назвала лишь и фамилию. Приехав в медучреждение, женщина скончалась. Травмы оказались слишком серьезными.

Врачи передали следователям, на кого указала жертва. Они задержали подозреваемого, который во всем сознался.

- Мотивом послужили корыстные побуждения. За несколько часов до происшествия нападавший узнал о том, что женщина получила пенсию. Ему было известно, что она живет одна, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Выяснилось, что он уже был причастен к такому же преступлению, но прошлой жертве повезло больше, осталась жить. Приговор за нанесение побоев он получил в 2018 году, все четыре года отбывал за это наказание.

ОФИЦИАЛЬНО

- Следственным комитетом получены результаты судебных экспертиз, допрошены свидетели. Результаты процессуальных действий позволили установить причастность мужчины к совершению инкриминируемых ему преступлений, - рассказала «КП» - Хабаровск» Дарья Немцева, представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

На этот раз злоумышленника ждет еще более серьезное наказание. Его обвиняют в убийстве из корыстных побуждений, а также разбое с причинением вреда здоровью. За совокупность преступлений мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Дело направлено в суд.

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