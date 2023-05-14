Жителей Хабаровска и Хабаровского района ждет отключение горячей воды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сезон гидравлических испытаний в Хабаровске по традиции приходится на весну и осень. Некоторые жители Хабаровска уже смогли ощутить отсутствие горячего водоснабжения. Кто-то заранее позаботился о наличии электрического бойлера в квартире, а кто-то по-старинке грел воду в кастрюлях, чтобы мыться в тазике.

С понедельника, 15 мая, от горячего водоснабжения будут отключены потребители, проживающие в зоне ТЭЦ-2. Вода в кранах будет отсутствовать у жителей Кировского района в границах Амурского бульвара - Джамбула - Металлистов - Тихоокеанской - Истомина. В Центральном районе не будет горячей воды у жителей домов Амурского бульвара - Шеронова - Ленина (от площади Блюхера до Шевченко - прим.ред.) - Гамарника (нечетная сторона - прим.ред.). В Индустриальном районе отключения пройдут в границах Калинина - переулка Доступного - Волочаевской - Гамарника (четная сторона - прим.ред.).

С 15 по 19 мая пройдет плановое отключение зоны ТЭЦ-1, а это весь Индустриальный район. В Центральном районе отключат воду в границах Гамарника (нечетная сторона - прим.ред.) - Пушкина (до Карла Маркса - прим.ред.) - Мухина (от Пушкина до Постышева - прим.ред.). В Железнодорожном районе на несколько дней отключат «Хабаровск-2», Аэродромную, Целинную, Геодезическую, Промывочную, Шмаковскую, ДОСы, Костромскую, Промышленную. В Хабаровском районе без воды останутся жители поселков Ильинка, Ракитное и Сосновка.

С 15 по 21 мая горячее водоснабжение будет отсутствовать у потребителей села Некрасовка.

С 16 по 22 мая энергетиками запланированы испытания и ремонт котельной в Волочаевском городке. В данный период горячее водоснабжение будет отсутствовать у жителей улицы Подгаева.

С 22 по 26 мая состоится финальное отключение воды в зоне ТЭЦ-3. От горячего водоснабжения отключат потребителей в Краснофлотском и Кировском районах в границах Амурского бульвара, Лейтенанта Шмидта, Шелеста, Воронежской и Ленинградской. В Железнодорожном районе отключения затронут все здания, кроме тех, которые были отключены в ходе испытаний ТЭЦ-1. Частично отключат и Центральный район на Ленина (нечетная сторона - прим.ред.) - Ленинградской - Дикопольцева - Карла Маркса - Амурском бульваре - Гоголя - Некрасова. В Хабаровском районе без воды останутся села Гаровка, Матвеевка, Тополево, Мирное, Восточное и Скворцова.

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