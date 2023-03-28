Гидравлические испытания проводятся для подготовки с следующему отопительному сезону Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первые в 2023 году испытания тепломагистралей в Хабаровском крае начнутся в апреле. Это является необходимым условием для надежной работы систем теплоснабжения на будущий отопительный сезон.

Отключение горячей воды в Хабаровске

В Хабаровске и Хабаровском районе отключение горячей воды пройдет в пять этапов. С 24 по 28 апреля планируется проведение испытаний на максимальную температуру в зоне ТЭЦ-1. Жители Индустриального района города частично останутся без горячей воды. В Центральном районе отключения затронут жителей домой по улицам: Гамарника (нечетная сторона - прим.ред.) - Пушкина (до Карла Маркса - прим.ред.) - Мухина (от Пушкина до Постышева - прим.ред.), Вахова, Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, Костромской, Промышленной, ДОСов, «Хабаровска-2», а также поселков Ильинка, Ракитное и Сосновка.

Отмечается, что сами системы отопления в жилых домах и учреждениях будут работать, а системы горячего водоснабжения, напротив, будут отключены.

С 10 по 12 мая гидравлические испытания затронут тепломагистрали ТЭЦ-2. Всего на два дня без горячей воды останутся жители Кировского района в границах Амурского бульвара - Джамбула - Металлистов - Тихоокеанской - Истомина. В Центральном районе воду отключат на Амурском бульваре, Шеронова, Ленина (от площади Блюхера до Шевченко - прим.ред.), Гамарника (нечетная сторона - прим.ред.). В Индустриальном районе испытания проведут в границах улиц Калинина - Волочаевской - Гамарника (четная сторона - прим.ред.), а также в переулке Доступный.

С 15 по 19 мая энергетики вновь вернутся к испытаниям в зоне ТЭЦ-1, в ходе которых проверят прочность и плотность тепломагистралей. Готовить тазики и подключать бойлеры придется потребителям в Индустриальном районе. В центральном районе отключат горячую воду на Гамарника (нечетная сторона - прим.ред.) - Пушкина (до Карла Маркса - прим.ред.) - Мухина (от Пушкина до Постышева - прим.ред.), Вахова, Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, Костромской, Промышленной, ДОСов, «Хабаровска-2», а также поселках Ильинка, Ракитное и Сосновка.

С 15 по 21 мая ограничено горячее водоснабжение будет у жителей села Некрасовка. В этот период запланированы гидравлические испытания сетей, подключенных к котельной.

С 16 по 22 мая запланирован текущий ремонт и последующие испытания в котельной Волочаевского городка. На Подгаева ожидается отключение горячей воды.

Финальные испытания пройдут с 22 по 26 мая для тепломагистралей в зоне ответственности ТЭЦ-3. В этот период от горячего водоснабжения отключат потребителей в Краснофлотском и Кировском районах по следующим улицам: Амурский бульвар, Лейтенанта Шмидта, Шелеста, Воронежской и Ленинградской. В Железнодорожном районе отключения затронут все дома, за исключением зданий на улицах Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, Костромской, ДОСов, района «Хабаровск-2». Их обеспечат горячей водой с ХТЭЦ-1.

Запланировано частичное отключение горячей воды в Центральном районе на Ленина (нечетная сторона - прим.ред.) - Ленинградской - Дикопольцева - Карла Маркса - Амурском бульваре - Гоголя - Некрасова. Также к отсутствию ГВС в кранах стоит приготовиться жителям сел Гаровка, Матвеевка, Тополево, Мирное, Восточное и Скворцово.

В ходе испытаний проверят все тепломагистрали Фото: Олег ЗОЛОТО

Отключение горячей воды в Комсомольске-на-Амуре

Весенние испытания пройдут и в Комсомольске-на-Амуре. Однако отключение горячего водоснабжения займет меньше времени.

Первый этап начнется 18 апреля. Энергетики проверят сети ТЭЦ-1 от Северного шоссе до бывшего завода ЖБИ №4, а также жилмассива поселка Амурсталь. В это же время будут проведены испытания в сторону центра города в границах улиц Вокзальная, Парижской Коммуны, Сидоренко, Пирогова.

19 апреля запланировано испытание труб до птицефабрики «Комсомольская», первого и второго микрорайонов Привокзального района в границах улиц Вокзальная, Магистральное шоссе, Гамарника, Дикопольцева, Юбилейная, Магистральное шоссе, Дикопольцева, территории Хладокомбината.

Эстафету отключения горячей воды 24 апреля перехватит ТЭЦ-2 до Набережной и улицы Гагарина, на жилмассиве в границах улиц Кирова, Интернациональный, Гагарина, Комсомольской и Набережной.

25 апреля испытания пройдут от ТЭЦ-3 до завода «Амурсталь» и одноименного поселка до улицы Заводской.

26 апреля отсутствие горячей воды в период гидравлических испытаний будет наблюдаться в Привокзальном микрорайоне от железнодорожного вокзала до Гамарника и района в границах Вокзальной, Ленина, Чапаева и Пионерской.

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