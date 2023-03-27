Летать по краю с комфортом: «Хабавиа» планирует совершить не менее 1330 рейсов в 2023 году

«Хабаровские авиалинии» увеличат количество рейсов по многим направлениям Фото: пресс-служба авиакомпании «Хабаровские авиалинии»

С 26 марта авиакомпания «Хабаровские авиалинии» перешла на весенне-летнее расписание. Уже открыта продажа билетов на май и летние месяцы. Приобрести их можно в кассах перевозчика. В том числе благодаря краевой программе субсидированных авиабилетов проездные документы доступны по льготной стоимости.

Количество рейсов по Хабаровскому краю значительно возрастет. Например, на маршруте Хабаровск - Советская Гавань в апреле появится дополнительный рейс, доведя количество вылетов до трех в неделю. В мае их станет уже четыре, а с июня - пять рейсов в неделю. Вылеты будут совершаться почти каждый день, кроме выходных.

Одно из самых востребованных направлений из Хабаровска в Охотск также обзаведется дополнительными вылетами по выходным дням. Сейчас перевозчик совершает рейсы по рабочим дням. С мая к ним добавятся два рейса по субботам, а с июля столько же по воскресеньям.

С апреля до двух раз в неделю увеличится количество рейсов в Херпучи. В июне количество вылетов увеличится до трех раз. С июня четыре раза в неделю из Хабаровска начнут отправляться самолеты в Чумикан.

Аян также ожидает возрастание частоты полетов. Самолеты будут летать в этот населенный пункт три раза в неделю вместо двух в зимнее время. Также авиакомпания планирует вводить дополнительные рейсы по определенным дням для удовлетворения повышенного спроса в летний период.

Всего перевозчик планирует совершить не менее 1330 рейсов на регулярных пассажирских авиалиниях по договору с министерством транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

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